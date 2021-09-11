永和大陳都更第3單元 新北住都9月底公開評選投資人

新北永和大陳地區都市更新第3單元，經新北住都中心整合住戶後意願已提升到9成，昨招商說明會業者提出弱勢戶安置問題、新生公有市場的拆遷處置。住都中心表示，將協助安置於社會住宅，市場攤商會發放使用費補貼款或補償費，同時市場用地不得開發為住宅。

永和大陳地區都市更新共分7個單元，第2單元去年完工交屋，新北都更處負責的第5、6、7單元也都有業者投標，預計10月就能確認實施者。新北住都中心推動的第3單元啟動招商，單元1、4年底年底開始前期整合作業。

新北住都中心表示，扣除疫情影響期間，進場整合單元3約半年時間，同意意願比例從年初的2成逐步增加，最大原因就是建物狀況不佳，希望盡快完成都更，目前250戶已有226戶同意參與公辦都更，比例正式突破9成。

第3單元招商說明會昨有13家業者到場，住都中心表指出，預計9月28日正式公告招商公開評選出資人，年底送新北市政府審議，明年2月與最優出資人簽約，最快明年底動工。

不過有業者提出單元3內弱勢戶的安置問題，以及新生公有市場的拆遷處置。新北住都中心說，單元內住戶將協助安置於社會住宅，保障其居住權；市場攤商將發放使用費補貼款或補償費，新北市場處也會提供協助。