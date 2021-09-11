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璨樹颱風來襲 北市各局處整備啟動防災工作

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市抽水站全員進駐，隨時對應璨樹颱風。圖／北市府提供
北市抽水站全員進駐，隨時對應璨樹颱風。圖／北市府提供

璨樹颱風路徑逼近台灣，中央氣象局發布陸上警報，北市各局處也加緊腳步做防颱準備。水利處要求抽水站300多位員工禁休，於颱風期間待命監視，緊盯水位變化，並測試抽水機組確保運作順暢；公園處辦理市內樹木修剪計畫，加強固定，避免因強風大雨傾倒；環保局則是進行溝渠加強複檢及清疏工作，以確保排水暢通，降低淹水風險。

北市水利處表示，在颱風來襲前落實自主防災工作，要預先清除自家周邊排水孔或排水格柵的枯枝落葉等雜物，以維持排水暢通；已自行裝設防水閘門的住戶，氣象局發布豪雨特報時，也請立刻安裝完妥，至於尚未裝設防水閘門的民眾，則可先至各區公所領取沙包堆疊以防止住家或地下室發生積淹水。

水利處說，陸警發布後，北市抽水站300多名員工禁休，全部進駐抽水站待命監視，緊盯水位變化；北市共有88座抽水站、423台抽水機組，總抽水量2215公噸/秒，抽水站全數啟動的話，抽乾一個標準游泳池的水量只需要1秒。

 為了避免行道樹以及公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等地點樹木受到強風豪雨威脅，公園處進行防颱計畫，除了加強樹木修剪作業，並已備妥救災所需之杉木柱、鏈鋸及救災車輛等機具設備成立應變小組。

公園處指出，自年初起已加強清疏轄管公園、廣場、綠地水溝以減少積水情況，今年也已完成防汛計畫性樹木修剪，以提升北市樹木健康、降低病蟲害、降低風阻等優點，增加本市防災韌性。防颱整備項目包含路燈檢修、開關箱檢修、工地圍籬稽查、施工機具及材料固定均已整備完成，期望能減少颱風造成的風險。

北市環保局表示，各區清潔隊已加強防颱整備作業，並針對溝渠進行加強複檢及清疏工作，以確保排水暢通，同時針對易積淹水地區加強巡檢清疏，期能有效降低積淹水情形，達到減災成效。

受颱風環流影響，台北市將恐有豪大雨情形發生，環保局呼籲，若發現水溝蓋上有雜物堵塞或積水不退時，請協助順手撿拾清除，或通報各區清潔隊處理，以保持溝渠排水順暢，有效防災，保障生活環境安全。

公園處加強固定北市路樹並修剪，避免颱風天傾倒。圖／北市府提供
公園處加強固定北市路樹並修剪，避免颱風天傾倒。圖／北市府提供
環保局人員在颱風前清理水溝，避免淹水。圖／北市府提供
環保局人員在颱風前清理水溝，避免淹水。圖／北市府提供

北市 璨樹颱風 淹水

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