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台中部分檢疫替代所不揭露資訊 議員：民眾有知的權力

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中目前有37家居家檢疫替代所業者，但有11家擔心「被標籤化」不希望被公開，周永鴻要求觀旅局，應開放民眾查詢居家檢疫替代所詳細資訊。記者喻文玟／攝影
台中目前有37家居家檢疫替代所業者，但有11家擔心「被標籤化」不希望被公開，周永鴻要求觀旅局，應開放民眾查詢居家檢疫替代所詳細資訊。記者喻文玟／攝影

各縣市近期都鼓勵旅宿業者加入防疫旅館（台中市稱為居家檢疫替代所），台中市議員周永鴻在日前總質詢時指出，中市府鼓勵旅宿業者申請成為居家檢疫替代所，但民眾要訂台中市居檢所，沒辦法看到完整清單與資訊，只能看到一堆代號，另外，7月起加入營運的居檢所，不再有廢棄物清運補助，有些檢疫所找不到清運廠商，「一市兩制」情況變相懲罰業者，也造成造成防疫破口隱憂。

台中市觀旅局長韓育琪表示，台中目前有37家居家檢疫替代所業者，今年4月、7月都有多次向居家檢疫替代所業者了解可否公開，但有11家擔心「被標籤化」不希望被公開，其他業者願意配合。周永鴻要求觀旅局，應開放民眾查詢居家檢疫替代所詳細資訊。

周永鴻指出，六都目前只有台中市沒有公布居家檢疫替代所名單，以台北市為例，民眾可透過入口網站依需求的入住日期、價位、房型與其他條件找出合適的防疫旅館；反觀台中市，有需要訂房的不知旅館確切名稱與位置，只能瞎子摸象找房間，不知道是否符合個人需求，「這是影響台中形象的問題，應公布清冊，給有需求的民眾選擇的權利。」

觀旅局長韓育琪說，去年至今與業者已溝通多次，大部分業者願意公布資訊，但有11家業者，擔心會被標籤化所以不願公布全部資訊，目前正在建置新的查詢平台，預計2個星期後將上線，將讓民眾查詢大部分業者的資訊，不願意公布的業者，觀旅局也會以代號、區位等方式透露部分資訊。

目前台中市共有37家居家檢疫替代所，共2374間房，因應境外生入境與中秋假期，觀旅局也不斷鼓勵旅宿業者，再加入成為居檢所。

不過，因為居家檢疫過程產生的垃圾要「以有害事業廢棄物」高規格處理，環保局今年編列「110年因應新型肺炎防疫廢棄物甲級清理服務開口合約」共1547萬3,704元，全額補助居檢所廢棄物處理費用。

周永鴻說，環保局因擔心補助預算用罄，7月起加入居檢所服務的旅宿業者，不提供廢棄物補助，只補助原本經營的業者，新加入的旅宿業者每月得自行負擔數10萬的成本，還可能面臨找不到服務的尷尬狀況，廢棄物無法清運會造成不必要的防疫破口。

台中市環保局長陳宏益表示，目前正在爭取中央補助中，預計兩週後能爭取到更多補助經費，不會讓「一市兩制」情形發生。

居家檢疫 台中市 廢棄物

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