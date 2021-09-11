璨樹減弱成中颱 侯友宜視察抽水站運作狀況

璨樹颱風來勢洶洶，新北市長侯友宜今日上午前往華江抽水站視察，確認抽水站皆已落實執行維護保養工作，新北市水利局表示，已完成82座抽水站338組抽水機組及785座1087扇水門例檢，設備皆可正常運作。

侯友宜表示，中颱璨樹會帶來強風豪雨，尤其對北部會帶來嚴峻的挑戰，所以要及早因應跟準備，除了抽水機組以及所有各防洪疏浚的準備工作要到位，也提醒市民自家的防颱工作要做好，預判大概從明天的中午過以後到後天的早上，對北部帶來的強風豪雨是最威脅性的，所以一定要做好準備。

水利局表示，因應颱風來襲，分別於9月10日已提早溫機檢查，隨時保持正常運作狀態。華江抽水站機組建置已逾24年，從2018年起辦理機組更新工程，2019年4月全數將3組抽水機組更新完畢，總經費計約5974萬元，每台可提升華江抽水機組17.5％的抽水能量，在不影響機組安全為前提，均可抽至停機水位，使其在外水位高漲時仍可保持正常抽排，能更有效的發揮抽水功能。

水利局說明，未來3年內將持續辦理塔寮坑站5組、江子翠站4組、新海站5組、光復站3組、長元站2組、永和站3組及工商路站2組，共計7座抽水站24組抽水機組更新，工程總經費約需6億5100萬元，中央機關已允諾補助，將先進行設計作業，設計案於今年7月13日開標，8月25日已開始設計，並於今年底設計完成，2022年汛期前開工，預計2023年汛期前可投入抽水，為防汛整備工作更能增添助力，並經得起各種颱風豪雨的考驗。