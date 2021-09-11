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為安坑輕軌做準備 新北捷徵才 起薪4萬

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
安坑輕軌明年完工，新北捷運公司釋出40個職缺，起薪4萬元起跳。圖／新北捷運局提供
安坑輕軌明年完工，新北捷運公司釋出40個職缺，起薪4萬元起跳。圖／新北捷運局提供

北捷運公司經營的淡海輕軌，其代操作維修契約將於今年12月到期，再加上安坑輕軌明年完工，新北捷釋出40個職缺，起薪4萬元起跳，即日起開放報名至9月15日為止。新北捷指出，本次招募以儲備幹部為主，未來以後自主營運做長遠發展得規劃。

新北大眾捷運公司自2018年成立，並在2020年營運淡海輕軌綠山線及第一期藍海線，新北捷運局也在2014年與中國鋼鐵公司簽訂淡海輕軌代操作維修契約，委託其運送旅客及維修管理營運設備，不過合約將在12月23日到期。

除淡海輕軌維修將由新北捷運公司自行負責，新北也預計取回環狀線第一期經營權，再加上明年安坑輕軌完工，另外預計2023年三鶯線完工、2025年萬大樹林線第一期、2028年萬大樹林線第二期，都需要相關維修、營運人才。

新北審計處也指出，新北捷將接手維修工作，但第一線人力仍未完成招募；另部分捷運路線橫跨雙北，營運機構尚未議定，營運機構未能即時參與系統細部設計審查，會衍生技術未有效移轉、人力未適時招募等風險。

新北捷運公司表示，今年4月招募21類共29名職缺已陸續到期，而未來新北市轄的捷運路線皆將由新北捷運公司自主營運，今再釋出30名營運類及10名維修類職缺，甄試程序也分第一階段報名資料書面審查、第二階段測驗與面試。

新北捷說，淡海輕軌系統與明年完工的安坑輕軌相同，這次徵才主要以培訓幹部為主，未來安坑輕軌通車後，就有指派、調度相關人力，同時培訓更多人才，不僅擴大新北市就業，也能提升、推動鐵道產業國產化及國車國造政策。

淡海輕軌 北捷

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