影／侯友宜視察抽水站 籲民眾防疫也要防颱

強颱璨樹來勢洶洶，新北市長侯友宜今天表示新北已經開設二級防颱警戒，呼籲市民不僅要防疫，也要做好準備注意防颱，預估璨樹颱風影響新北最劇烈的時間是在明天，山區等地都要注意強風豪雨。

侯友宜一早專程到華江抽水站視察，聽取簡報並看啟動機組操作演練，確保抽水機組的電池及運作都正常。侯並提醒，颱風從今晚到明日的風雨都會逐漸增強，預計今天深夜至明天全天影響新北最為明顯，市民要做好防颱準備，也不要到海邊觀浪、垂釣，市府與市民都應注意強風豪雨的影響。