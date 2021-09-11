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影／侯友宜視察抽水站 籲民眾防疫也要防颱

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
強颱璨樹來勢洶洶，新北市長侯友宜今天視察華江抽水站運作及機組操作演練。記者潘俊宏／攝影
強颱璨樹來勢洶洶，新北市長侯友宜今天視察華江抽水站運作及機組操作演練。記者潘俊宏／攝影

強颱璨樹來勢洶洶，新北市長侯友宜今天表示新北已經開設二級防颱警戒，呼籲市民不僅要防疫，也要做好準備注意防颱，預估璨樹颱風影響新北最劇烈的時間是在明天，山區等地都要注意強風豪雨。

侯友宜一早專程到華江抽水站視察，聽取簡報並看啟動機組操作演練，確保抽水機組的電池及運作都正常。侯並提醒，颱風從今晚到明日的風雨都會逐漸增強，預計今天深夜至明天全天影響新北最為明顯，市民要做好防颱準備，也不要到海邊觀浪、垂釣，市府與市民都應注意強風豪雨的影響。

水利局長宋德仁也表示，除了落實抽水站操作保養外，也會向中央爭取經費補助辦理機组更新，以強化抽水站防汛能力，未來3年內將持續辦理塔寮坑站5組、江子翠站4組、新海站5組、光復站3組、長元站2組、永和站3組及工商路站2組，共計7座抽水站24組抽水機組更新，工程總經費約需6億5100萬元。

強颱璨樹來勢洶洶，新北市長侯友宜今天視察華江抽水站運作，並呼籲市民做好防颱準備。記者潘俊宏／攝影
強颱璨樹來勢洶洶，新北市長侯友宜今天視察華江抽水站運作，並呼籲市民做好防颱準備。記者潘俊宏／攝影
強颱璨樹來勢洶洶，華江抽水站上午機組操作演練。記者潘俊宏／攝影
強颱璨樹來勢洶洶，華江抽水站上午機組操作演練。記者潘俊宏／攝影
強颱璨樹來勢洶洶，新北市長侯友宜（中）今天視察華江抽水站運作，並呼籲市民做好防颱準備。記者潘俊宏／攝影
強颱璨樹來勢洶洶，新北市長侯友宜（中）今天視察華江抽水站運作，並呼籲市民做好防颱準備。記者潘俊宏／攝影
強颱璨樹來勢洶洶，新北市長侯友宜（左）今天視察華江抽水站運作，聽取簡報並呼籲市民做好防颱準備。記者潘俊宏／攝影
強颱璨樹來勢洶洶，新北市長侯友宜（左）今天視察華江抽水站運作，聽取簡報並呼籲市民做好防颱準備。記者潘俊宏／攝影

璨樹颱風 侯友宜

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