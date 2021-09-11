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2021路板橋-瑞芳9/13停駛 監理所：屆期不續約

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
2021路板橋至瑞芳線因長期載客不佳，業者在營運許可證屆期後不續營，奉准自9月13日起停駛。圖／台北市區監理所提供
2021路板橋至瑞芳線因長期載客不佳，業者在營運許可證屆期後不續營，奉准自9月13日起停駛。圖／台北市區監理所提供

基隆往返新北的公路客運，因受到疫情影響客源大幅減少，包括2021路板橋至瑞芳線將於9月13日停駛，1191路中崙至基隆線原本來回12班次，將在10月1日起減為8班次。台北市區監理所副所長邱素珍說，2021路線因屆期業者不續約，考量成本且有替代路線，同意業者停駛。

公路客運原在疫情爆發前，就因營運行駛動線較長導致成本比市區客運路線多，且市區客運有像是雙北的1280定期票，搭乘的費用低於公路客運，使基隆、台北、新北間的公路客運長期營運不佳，疫情爆發後搭乘人數更直線下滑。

2021路板橋至瑞芳線平日每天4班次，自新北市板橋萬坪公園出發，行經中和環球購物中心，過華中橋到台北市萬華西藏路口，再往中正區華山文創園區、松山火車站，一路經過南港、汐止，再到基隆市百福國中、八堵區最終到瑞芳。

2021路線單程行車時間逾2.5小時，來回就要5.5小時，甚至與1032及1191、1192路線重疊，導致長期載客不佳，業者在營運許可證屆期後不續營，奉准自9月13日起停駛。

1191路中崙至基隆線也自10月1日起從12班減為8班，邱素珍指出，請業者注意候車人數機動加開班次，並注意各路線排隊動線人潮聚集狀況，避免出現於場站聚集候車，若疫情解除或業者評估乘客回流，就要恢復原核定班次行駛。

目前往返新北、基隆的交通方式多，相較於公路客運，更多人選擇直接行駛於國道的客運或是改乘火車，公路客運的路線是否整合增加效率，邱素珍表示，部分路線競合關係，若業者有提出整合需求，會給予協助。

基隆 疫情 瑞芳 新北

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