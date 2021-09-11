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苗博雅指遭北市府人格毀滅 民眾黨：為攻擊政敵抹黑醫護

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
台北市議員苗博雅。本報資料照片
台北市議員苗博雅。本報資料照片

北市府7日公布1例孕婦確診案，被苗博雅質疑，該孕婦丈夫6月染疫，孕婦卻未採檢PCR，北市府「該驗未驗」，北市府則駁斥此說法，雙方爆發論戰。苗博雅今又發文指控，北市府發動黨媒對她輪番人格毀滅，民眾黨發言人蔡峻維則回嗆，苗不斷超譯法條，為了攻擊政敵，不惜抹黑基層醫護，「句句強辯，傷害到的不會是柯文哲，而是盡忠職守的公務員」。

蔡峻維指出，曲解法條汙衊基層公務員，作為任何人都有批判的權利，這並不叫作人格毀滅，而是捍衛基層公務員「不被人格毀滅」。

蔡峻維解釋，這名染疫孕婦在6月19日解除隔離，中央政府直到6月22日才規定「採檢後才能解隔離」，北市府的「精準疫調」也在這名孕婦14天隔離期間，「三度主動要求採檢」，但孕婦因家庭因素無法前往，也沒有法源強制。

蔡峻維強調，每一位防疫工作人員都盡責做到最好，苗博雅卻不斷超譯法條，為了攻擊政敵，不惜抹黑基層醫護，法律人應該是有幾分證據說幾分話，但苗議員句句強辯，傷害到的不會是柯文哲，而是盡忠職守的公務員。加上先前大言不慚在節目上表示全台陪雙北一起坐牢，「真不知道這種算不算也是對雙北市民的一種人格毀滅？」

孕婦 北市 公務員

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