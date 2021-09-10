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埃及爸足跡到基隆 基隆市：在五堵汐止交界處未進市區
新北市衛生局有通知基隆市衛生局，從埃及來的3個人，有一起到國道一號高速公路五堵路段，位在汐止和基隆交界處看工程，看完就離開，並沒有進到基隆市區，因此這部分的足跡，並未接觸民眾，是比較放心的。
新北板橋幼兒園群聚案導致某社區出現確診案例，其中有名幼童的埃及父與其2名兄弟確診，新北衛生局長陳潤秋說，根據疫調結果，這3名多以自行駕車到數個它縣市山區小型工作，另外裝潢工的基因定序已送中央，會再進一步釐清感染源。
確診的埃及父與其2兄弟足跡遍及北台灣，陳潤秋說，3人以自行駕車為主，到山區進行小型工程，工作的時候沒有其他工作夥伴，至於其他相關足跡會通知其它縣市。
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