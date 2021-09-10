因應璨樹颱風 北市11日上午10時起管制河川區車輛
北市府表示，颱風璨樹來襲，明天上午10時起河川區車輛只出不進，同時間開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，並暫停該區域路邊停車收費。
中央氣象局發布強烈颱風璨樹海上及陸上颱風警報，預測11日（週六）及12日最靠近台灣，近中心有12級以上強風，各地應防強風豪雨，低窪地區提防淹水。
台北市政府工務局水利工程處表示，颱風璨樹即將來襲，目前上游水庫仍為處於高蓄水位，如持續降雨可能會進行調節性放水，將造成北市河川水位上漲，河川疏散門可能進行關閉。
明天上午10時實施河川區車輛「只出不進」管制措施，同時間開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，並暫停該區域路邊停車收費，請民眾勿再將車輛駛入河川區停放。
已停放於河川區內的車輛也請儘早駛離移至堤內，到疏散門關閉前仍未移置而遭拖吊車輛，不分車型將一律開罰新台幣2400元；疏散門關閉後仍滯留於河濱公園的車輛，將視車型開罰車主2650至5900元。
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