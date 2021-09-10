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北市聯醫眼科團隊 守護金門特需者新視界

中央社 / 金門縣10日電

台北市立聯合醫院眼科部特需視覺中心醫師謝靜茹帶領團隊到金門，為身障福田家園院生，進行3天視力健康檢查，發現4人罹患青光眼，33人需接受白內障手術。團隊致力救盲、治盲與保盲三大任務，深盼有助延緩特需者眼盲時程。

謝靜茹團隊今天在民進黨金門醫療支援服務處發表成果指出，團隊8日來到金門的第一天，就發現福田家園一名院生左眼已盲，右眼也正在失明中，透過醫療支援服務處執行長蔡其雍聯絡金門醫院院長侯重光安排急診，展開「救盲」任務。

接下來，謝靜茹表示，透過金門醫院與台北榮民總醫院的合作，可以對特需者進行緊急醫療傳送，特別是福田33名白內障院生的治療，也就是「治盲」工作；她將建立33名白內障者資料庫，對他們的後續照護向台灣白內障權威請益。

謝靜茹同時指出，這次檢查發現4名院生有急性青光眼，因此金門在「保盲」工作必須加強，建議縣府購買價值眼壓計，定期追蹤、早期治療，延緩患者眼盲時間。

這次北市聯醫團隊，除了謝靜茹，還有跨領域的光電、資通科技，以及跨專業的眼視光與護理團隊，到全日型身障住宿機構福田家園為108名特需住民，進行3天的實地視力健康檢查，今天結束。

謝靜茹說，特需者因認知功能障礙，無法坐上眼科檢查椅上，配合桌上型眼科儀器，因而錯失早期發現、早期治療的時機，以致發生失明憾事。北市醫聯眼科部因而設立「特需視覺中心」讓特需者與家屬能安心地就醫。

謝靜茹並指出，特殊需求者容易合併視覺不良問題，比例高出一般成人33倍，若未及早發現治療，將影響個人生活自理，更加失能，造成全台約220萬戶特需家庭照顧負擔。

蔡其雍感謝北市聯醫團隊來到金門，照顧金門弱勢中的弱勢，他和謝靜茹期盼大家「e起守護特別的Eye，照亮金門新視界」。

金門 白內障

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