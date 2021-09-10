汐止內溝溪護欄重做 倚靠欄杆賞魚更安全

汐止區內溝溪沿岸生態很好，不過，有一段木頭護欄因為時間一久破損嚴重，緊鄰社區，也擔心小朋友不小心掉下去，所以，市府水利局也協助重新施作，現在全新的護欄完成，讓民眾欣賞溪流生態更方便安全，今(10)日市議員白珮茹也到現場關心。

忠山里長吳國全說，在白馬山莊的內溝溪岸，旁邊的護欄已經將近15年了，年久失修很危險，而且高度只到人的腰以下，真的很不安全，很感謝議員白珮茹協助，市府水利局很快的施工改善，現在景觀變好、也堅固實用，最重要的是高度很適合人體工學，現在站在溪岸看美麗的內溝溪，很自在很舒服。

社區副主委也說，以前真的非常危險，因為小孩子都會攀著欄杆，不小心可能會掉下去，現在重做之後真的很好，變得很乾淨，也比較安全。

市議員白珮茹指出，因為內溝溪中游水真的很深，再加上當時的護欄破損，本來只打算修補，但來現場看了之後發現護欄真的太低太危險，如果小朋友靠近，水又那麼深不安全，也很感謝水利局很快的速度將這一段的護欄重新施作，完工後環境也變的比較乾淨，現在大家站在溪岸邊，一來可以欣賞內溝溪的魚群生態，二來安全性也提高。