汐止招商街涵洞環境亂 改善排水增車格

汐止區位在新台五路上的江山萬里社區後門的招商街涵洞，因為，時間一久，不但有滲水問題，壁面也很髒亂，另外，週邊一直以來也有機車問不足，出現停車亂象，所以，今(10)日新北市議員張錦豪就邀請相關單位會勘，要求整頓增加機車格，也將排水問題一併改善。

崇德里長蘇宏杰說，涵洞已經有三、四年時間沒有在做整理，包括滲漏水問題、還有牆面油漆剝落等等，希望公所能夠協助養護，將油漆重新粉刷，也希望相關單位找出漏水原因解決，才是一勞永逸的方法。

新北市議員張錦豪指出，因為颱風就要來了，也擔心上方的水會漏到底下的涵洞處，今天請相關單位人員現場會勘，請公所先做立即性的處理，另外，長久之計，針對水沒有辦法排出去的部分，也請相關單位做長期性的排水系統設施，讓水能固定從高往低處順流，宣洩出去。

張錦豪表示，出了涵洞口，針對週邊停車位不足的問題，也請交通局在白線的部分，增加25個機車停車格，以符合地方停車需求，另外，為了讓居民轉乘更便利，也打算找適合地點，設置youbike2.0，在靠近崇德國後門的區塊，尋找適合的地點，那因為目前找到的地都是屬於公私共有，比較難以得到全部地主的同意，所以，後續會再去找看看還有沒有適合的地方，或是找地主協調，增設youbike2.0。