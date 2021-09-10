毛小孩活動好去處 淡水新市鎮寵物公園啟用

新北市淡水區要給寵物活動的空間與設施都要舟車勞頓跑到新北大都會公園，或是台北市河濱公園，因此市議員陳偉杰就協調中央營建署在淡海新市鎮，由區公所設置一座面積約400平方公尺寵物公園正式啟用，許多飼主也都帶著自己的毛寶貝來體驗。

民眾表示，這一座公園相當適合寵物來這裡放風，出入口設計都非常符合飼主帶著毛寶貝來這裡戶外活動，相當放心。

新北市議員陳偉杰說，這是淡水第一座寵物公園，也靠近淡海新市鎮中心，將視民眾使用狀況，未來將持續爭取釋出公有地，充實民眾生活與休閒空間，強化淡海新市鎮生活機能。

陳偉杰強調，這是第一座微型寵物公園，也絕對不是最後一座，未來可視公園使用狀況，將持續爭取更多閒置空地。不僅是淡海新市鎮，也不只是微型公園，還能在更多地點規劃更多合適民眾的活動環境，提供居民生活上使用。

這一座寵物公園面積約400平方公尺為內政部營建署捷運變電所用地，尚無使用需求，淡水區公所規劃為小型犬隻寵物運動場，設置波浪板、輪胎隧道及斜坡板，提供友善的遊憩場所，讓毛小孩盡情跳躍、奔跑和嬉戲。

淡水區長巫宗仁表示，飼主攜帶毛小孩進入寵物公園時，請全程陪伴並注意毛小孩動向，善盡管理責任，共同維護公共設施整潔及衛生，提供寶貝毛小孩友善的遊憩環境。