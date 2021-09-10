快訊

女星「公廁親熱」音檔外流 父親痛罵丟臉讓她崩潰

埃及爸足跡到基隆 市府因為這原因「比較放心」

毛小孩活動好去處 淡水新市鎮寵物公園啟用

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區公所設置一座面積約400平方公尺寵物公園正式啟用，許多飼主也都帶著自己的毛寶貝來體驗。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所設置一座面積約400平方公尺寵物公園正式啟用，許多飼主也都帶著自己的毛寶貝來體驗。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區要給寵物活動的空間與設施都要舟車勞頓跑到新北大都會公園，或是台北市河濱公園，因此市議員陳偉杰就協調中央營建署在淡海新市鎮，由區公所設置一座面積約400平方公尺寵物公園正式啟用，許多飼主也都帶著自己的毛寶貝來體驗。

民眾表示，這一座公園相當適合寵物來這裡放風，出入口設計都非常符合飼主帶著毛寶貝來這裡戶外活動，相當放心。

新北市議員陳偉杰說，這是淡水第一座寵物公園，也靠近淡海新市鎮中心，將視民眾使用狀況，未來將持續爭取釋出公有地，充實民眾生活與休閒空間，強化淡海新市鎮生活機能。

陳偉杰強調，這是第一座微型寵物公園，也絕對不是最後一座，未來可視公園使用狀況，將持續爭取更多閒置空地。不僅是淡海新市鎮，也不只是微型公園，還能在更多地點規劃更多合適民眾的活動環境，提供居民生活上使用。

這一座寵物公園面積約400平方公尺為內政部營建署捷運變電所用地，尚無使用需求，淡水區公所規劃為小型犬隻寵物運動場，設置波浪板、輪胎隧道及斜坡板，提供友善的遊憩場所，讓毛小孩盡情跳躍、奔跑和嬉戲。

淡水區長巫宗仁表示，飼主攜帶毛小孩進入寵物公園時，請全程陪伴並注意毛小孩動向，善盡管理責任，共同維護公共設施整潔及衛生，提供寶貝毛小孩友善的遊憩環境。

寵物 淡水

延伸閱讀

新北幼兒園群聚案 藍綠為侯友宜隔空對轟

辯論後青年座談 江啟臣：打破框架青年改變國民黨ing

BNT疫苗有「復必泰」字樣　藍營：蔡政府面子裡子雙輸

石門溪石碑段大雨易溢堤 市議員爭取護岸加高

相關新聞

中秋節烤肉泡湯 柯文哲：什麼都不用想了

中秋節即將到來，不少縣市已經宣布禁止在公共場域烤肉，台北市則還在觀察疫情變化。不過周末璨樹颱風有機會登陸北台灣，台北市長...

新北明日1校26生將復課 仍有2校2123名學生持續停課

新北市今日上午宣布，有3校2149名學生預防性停課，截至本日下午5點統計，因有居家隔離個案經PCR採檢為陰性，將有1校2...

北市校園爆疫情 累計4339位學生請防疫假

台北市松山區某國中學生染疫，不少家長擔心疫情擴大，截至今日為止，共有4339名學生請防疫假。

新北文旦評鑑賽結果出爐 八里柚農黃志暐拿下雙冠王

新北市農會今天舉辦新北市110年度文旦柚評鑑比賽，由八里柚農黃志暐拿下冠軍及甜柚王兩項殊榮，其甜柚王甜度高達12.2度。...

林家花園入雲端、馬崗漁村VR環景 新北古蹟日很科技

2021全國古蹟日到來，因應疫情，新北市今年以「科技走讀」「新北奇蹟」；包括首創3D環景虛擬實境的小旅行，在家就可穿越古...

貓纜15年來首次換纜索 9月13日起暫停營運至12月中旬

貓空纜車即將進行營運15年來首次換纜工作，自9月13日起暫停營運，並陸續展開新纜索佈放、舊纜索回收、新纜索編接、復纜及測...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。