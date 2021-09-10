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挖地瓜、山藥初體驗 雙溪公所推廣特色農產

觀天下 / 記者李嘉文／雙溪報導
雙溪區公所舉辦挖番薯和山藥的體驗活動，邀請雙溪國小的小朋友了解家鄉的特色農產。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區公所舉辦挖番薯和山藥的體驗活動，邀請雙溪國小的小朋友了解家鄉的特色農產。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區農產品豐盛，但是因人口老化，年輕人大多至外地發展，很少人留下來協助家鄉農產，雙溪區公所就舉辦挖番薯和山藥的體驗活動，邀請雙溪國小的小朋友前來，要讓小朋友們更了解家鄉的特色農產，以及農產品的得來不易。

雙溪區農產豐盛，每年的8、9月份是番薯的盛產季節，雙溪區公所就和雙溪國小合作，舉辦挖番薯和山藥的體驗，要讓小朋友們體驗親手挖掘的樂趣，也要透過讓小朋友們挖掘的過程中，了解農友的辛苦，和農產品的得來不易。

這一次參與的是雙溪國小和幼兒園的小朋友們，對於第一次挖地瓜，小朋友們都很開心，公所也希望透過這樣親自挖掘的食農教育，讓小朋友多接觸大自然，遠離3C產品，更能多加了解雙溪的農產品，讓雙溪的特色農產品能推廣出去。

雙溪區公所主秘沈玠容表示，今天邀請雙溪國小的小朋友體驗採地瓜跟山藥，讓小朋友經由親身體驗，讓他們了解作物種植的過程，以及農民的辛苦，能夠更珍惜食材，達到寓教於樂的目的。

雙溪國小校長葉永菁表示，學校的在地化課程和國小課程都有安排雙溪三寶的認識，很感謝雙溪區公所，每年都安排讓孩子實際來挖山藥還有地瓜，讓孩子認識家鄉的特產，也體驗農夫的辛苦，希望他們能夠更愛護家鄉。

雙溪區農會山藥產銷班班長葉俊郎表示，山藥跟地瓜都是新北的三寶，所以公所特別注重產業的結合與食農教育，今天讓小朋友體驗山藥和地瓜的種植與採收，也希望市府更推廣食農教育，讓現在農民導入年輕化，不然目前雙溪的農民已經老化的很嚴重，藉由這個機會，讓學生能夠了解地方農產，幫助年輕人回流從事農產。

公所也特別將性別平等的觀念帶入活動中，要讓小朋友從小就了解性別平等的意義，打破傳統對於男女性別的刻板印象，也讓小朋友透過親身體驗後，對於食物能更加珍惜，也對家鄉多一點認識。

雙溪區 食農教育 農民

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