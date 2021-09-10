巷弄長照站恢復營運 平溪長者開心上課做運動

疫情影響之下，平溪區菁桐社區的巷弄長照站停止了的近4個月的時間，終於在9月6日又開始恢復營運，老人家們又可以出來和老朋友們一起開心運動和上課，不用一整天悶在家裡，每天不同的課程活動，要讓老人家活得更健康。

菁桐社區的關懷據點暨巷弄長照站的老人服務，受到疫情的影響，自5月12日開始就停止服務了，將近4個月的時間，偏鄉的老人家們沒辦法出來和老朋友們一起運動、上課，所幸自9月6日起長照站恢復營運，大家又可以一起出來聚聚，上課做運動。

菁桐社區的關懷據點目前每個一、三、五都有舉辦課程，需要進行預約後才能前來，沒有進行過疫苗注射或是快篩陰性的長者目前還不能前來參加，但是協會還是會送餐到每位不能前來的長者家中，也順便關懷一下長者的近況，參與的長者也有便當，但是不能共餐，回家吃便當休息一下，下午繼續來上課。

菁桐社區發展協會理事長楊明益表示，巷弄長照站恢復營運，長者可以一起來運動聊天，行動不方便的協會會貼心的去載送，但是沒有注射過疫苗或是快篩陰性的長者，依規定就不能前來，但是不能來的長者協會還是會一一的去送便當，也與長者聊聊天，關心一下長者。

菁桐社區發展協會總幹事程凱生表示，目前菁桐社區的關懷據點暨巷弄長照站的課程規劃是每周一、三、五的早上8點到11點，下午的12點到3點，安排動健康、藝術彩繪和一些手作的課程，第一周的恢復營運下來，老人家動健康後覺得手腳很痠，可能是太久沒動了，老人家肌力退化很快，透過巷弄長照站恢復營運，讓老人家出來走走，不會整天待在家裡，身體也比較不會老化。

關懷據點的環境在使用前後均會進行清潔消毒，防疫規範也均遵照中央和市府的規定辦理，每位前來的長者，志工還會貼心的量血壓做紀錄，也問問老人家吃藥了沒，貼心的關懷讓老人家很感動，長照站的恢復營運，讓老人家又可以出來走走，也減少失智和失能的機率，活得更健康。