新北明日1校26生將復課 仍有2校2123名學生持續停課

新北市今日上午宣布，有3校2149名學生預防性停課，截至本日下午5點統計，因有居家隔離個案經PCR採檢為陰性，將有1校26人復課，因此明日停課校數為2校，共2123名學生。

教育局表示，新北市強調快速匡列、隔離及採檢，依據教育部指引對於具有COVID-19可能感染風險者包含居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理人員、自主健康管理人員等禁止進入學校。而所有預防性停課措施，是為避免疫情擴大的保護，期待孩子安心度過這段艱辛的防疫期。

另外，今天新北巿高中職以下（含公私立幼兒園）學生請自主防疫假人數為5864人，佔1.27%，其中公私立幼兒園自主防疫假的人數為3901人，佔自主防疫假請假總人數67%，在各教育階段別中人數最多，占2/3以上。