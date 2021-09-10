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北市校園爆疫情 累計4339位學生請防疫假

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市松山區某國中一學生確診，全校預防性停課1天，改居家線上學習，上午教職員忙進忙出。記者蘇健忠／攝影
北市松山區某國中一學生確診，全校預防性停課1天，改居家線上學習，上午教職員忙進忙出。記者蘇健忠／攝影

北市松山區某國中學生染疫，不少家長擔心疫情擴大，截至今日為止，共有4339名學生請防疫假。

北市教育局長曾燦金表示，北市最新的停課指引，只要校園中有1人染上Delta病毒確診，全校必須停課14天，在基因定序尚未釐清前，會先預防性停課5天。

不過家長們擔心疫情波及其他學生，紛紛請防疫假。曾燦金指出，剛開學的時候，就有2000多名學生請假，昨天來到3252名學生，占北市全體學生1%，今天則是新增至4339位，占1.34%。

曾燦金說，疫情發展會影響學生請假狀況，目前台北市校園有關的防疫工作都做得非常嚴謹，幾乎是全員動起來，只要有任何狀況都能即時處理，一定會積極防疫，確保師生健康。

另外，曾燦金也說，松山區某國中周遭，已經透過電話聯繫，通知了19家補習班業這，做柔性勸導改為線上課程，影響600多名學生。

北市 疫情 停課

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