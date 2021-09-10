北市校園爆疫情 累計4339位學生請防疫假
台北市松山區某國中學生染疫，不少家長擔心疫情擴大，截至今日為止，共有4339名學生請防疫假。
北市教育局長曾燦金表示，北市最新的停課指引，只要校園中有1人染上Delta病毒確診，全校必須停課14天，在基因定序尚未釐清前，會先預防性停課5天。
不過家長們擔心疫情波及其他學生，紛紛請防疫假。曾燦金指出，剛開學的時候，就有2000多名學生請假，昨天來到3252名學生，占北市全體學生1%，今天則是新增至4339位，占1.34%。
曾燦金說，疫情發展會影響學生請假狀況，目前台北市校園有關的防疫工作都做得非常嚴謹，幾乎是全員動起來，只要有任何狀況都能即時處理，一定會積極防疫，確保師生健康。
另外，曾燦金也說，松山區某國中周遭，已經透過電話聯繫，通知了19家補習班業這，做柔性勸導改為線上課程，影響600多名學生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言