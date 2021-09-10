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強化台東原鄉防疫 廖國棟攜手企業捐醫療物資

中央社 / 台東縣10日電

立法委員廖國棟為強化台東原住民部落文健站COVID-19防疫工作，透過聯電榮譽副董事長宣明智協助，向企業募集醫療物資，今天捐贈給部落。

廖國棟今天表示，他在台東擔任醫師工作時，經常在部落、社區間往返。台東縣位處偏遠，相關醫事人力與設備均遠不及大都會地區，再加上各鄉鎮間的距離遙遠，增加了原住民地區的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫物資運送困難，也讓部落可能成為防疫破口。

他說，為了解決這問題，他在6月29日結合嘉和置業公司、台灣長照醫學會及三軍總醫院主任李曉屏，共同募集了防疫物資一批捐贈給台東縣衛生局。

近日國內疫情再起，廖國棟表示，為了強化原住民部落的防疫能量，他積極奔走下，經宣明智指定聯電旗下子公司公信電子募集消毒液、噴槍、口罩、酒精和隔離衣等防疫物資於今天捐贈，規劃一星期內要將相關捐贈的防疫物資分送到台東縣境內的原住民文健站及台東縣警察局。

台東 原住民 廖國棟

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