中秋節烤肉泡湯 柯文哲：什麼都不用想了

中秋節即將到來，不少縣市已經宣布禁止在公共場域烤肉，台北市則還在觀察疫情變化。不過周末璨樹颱風有機會登陸北台灣，台北市長柯文哲說「河濱烤肉什麼都不用想了，水門關閉河濱也不能進去」。

柯文哲表示，因為颱風周末就要來了，台北市會進入防災一級警戒，屆時沿岸水門都會關閉，河濱烤肉什麼都不用想了，水門關閉河濱也不能進去。

「新常態就是應變的型態」柯文哲說，中秋節的事情就算是5、6天前講也可以，「我沒那麼厲害可以預測」，新常態就是要機動應變，做好風險管理，未來企業生也會做到，這些都是不得已的。

至於疫情升溫，北市振興券加碼是否暫緩？柯文哲表示，中央10月8日才會啟動，今天才9月10日，1個月後的事情難以預測，「現在問我1個月以後的事情我無法回答」。