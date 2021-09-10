北市疫情沒事？暴風雨前寧靜？柯文哲：繃緊神經觀察

台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會，柯文哲指出，現在又要每天開記者會了，中央今天公布北市一例，北市過去7天有3例，2例是不明感染源，純粹從看數字上，是台北沒事？還是暴風雨前寧靜？不曉得，這一兩天需要密切觀察，台北市政府正繃緊神經觀察。

柯文哲說，過去大家醫院的篩檢量，1797人，陽性率是零，但新北疫情出現社區感染，畢竟是首都生活圈，上班上課人數交流。短短3天北市居家隔離人數從150人，一下子跳上來變852人，人數增加很多，現在疫調系統又開始緊繃了。

柯文哲說，北市這波受影響有12間學校，從新北市幼稚園，文山區確診案有去診所，又是老師，有預防性停課，台北市居家隔離人數到405人，1536人停課，因學校結構，造成需要匡列人數很多，例如這同學本身是足球校隊，上課下課和足球隊有密切接觸，足球隊又是全校各班來人的，來自各班級，一下子匡列全校一半的人。柯說，除了學生和家人，還有補習，還好這例是家教班，不然匡列更多。