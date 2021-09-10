新北機車退出騎樓 13日起增三重等6處公托和托嬰

新北市交通局今天說，為維護行人通行空間和弱勢場所公共安全，自13日起，新增三重、蘆洲、土城、樹林、鶯歌等6家公托和托嬰中心，實施機車退出騎樓措施。

新北市政府交通局停車營運科長許芫綺今天說，三重區私立安貝托嬰中心及三和公共托育中心、蘆洲區私立荳點托嬰中心、土城區私立愛貝比峯廷托嬰中心、樹林區水寶貝托嬰中心、鶯歌區私立精英寶貝國際托嬰中心等，下週一起實施機車退出騎樓，交通局已加強宣導，也籲請民眾配合。

許芫綺表示，若商家堆放椅子、路擋皆屬道路障礙，最高可罰新台幣2400元，民眾可撥打1999市民專線或110檢舉，警方將派員稽查，逕行舉發；騎樓淨空後，不但還給民眾安全、舒適通行空間，也提升生活品質和市容環境整潔。

新北市自民國105年起陸續針對護理之家、老人長照中心、托嬰中心等避難弱勢場所納入實施機車退出騎樓重點場域，迄今計有110處，交通局並配合公安小組巡查，一旦發現有違停車輛，即通報警察局取締、拖吊。