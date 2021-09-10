金山推甘藷線上多元購物平台 有機會把Gogoro騎回家

北海岸為新北甘藷主要產區，目前正值盛產季節，金山甘藷種植面積超過90公頃，年產量高達1775公噸，是新北市甘藷最大產區。金山區公所特別集結金山地區農會與在地青農，在線上平台推出「買金山甘藷抽大獎」活動，即日起至10月10日止，只要在特定平台購買金山甘藷，就有機會把Gogoro VIVA 騎回家。

金山區得天獨厚的天然資源─半砂質黏土土壤、陽明山系水源灌溉、東北季風吹拂，造就新北市金山區的甘藷鬆軟Q甜冠全台，金山農友出產的台農66號紅心甘藷及57號黃心甘藷都是甘藷中的極品，富維生素A、B1、B2、C及鐵、鈣等礦物質，營養價值高。

今年因疫情關係並配合防疫政策，金山區公所特別集結了金山地區農會與在地青農，陸續於線上平台推出「買金山甘藷抽大獎」活動，即日起至10月10日止，只要在特定平台購買金山甘藷，就有機會把Gogoro VIVA 騎回家。

金山區長廖武輝說，區公所特別結合多元化的購買平台，除了實體通路─金山地區農會可以現場購買或電話訂購外，金山甘藷已在電商平台「SHOPLINE」上架；北北基地區民眾亦能於「LINE TAXI」專業農所推出的蔬果箱購得優質的金山甘藷。

今年特別結合不同平台販售，購買甘藷可參加抽獎活動，最大獎品Gogoro 並有65吋液晶顯示器、掃地機、氣炸鍋等多項好禮來吸引買氣，期待在疫情下持續推廣品質優良的金山甘藷至全國。

金山區鬆軟Q甜的甘藷當成主食及作為伴手禮皆合宜，此次甘藷線上購活動與金山地區農會及在地青農合作，各式甘藷農特產品及線上抽獎活動。

甘藷王競賽也在今天頒獎，現場展示了重量組的得獎甘藷及造型組前30名之甘藷，金山區所產的甘藷一向都是品質保證，這次甘藷王競賽的重量王重達5公斤，甜度王甜度更甚西瓜，造型組千姿百態。活動最新詳情請至新北市金山區公所網站(http://www.jinshan.ntpc.gov.tw/)及臉書專頁(https://www.facebook.com/jinshangov)查詢。

2021金山甘藷季線上購平台資訊如下：

•金山地區農會購買網址（https://bit.ly/3yNsSje）

•SHOPLINE購買網址：https://dafunservice681.shoplineapp.com/