新北自主防疫假5864人 幼兒園佔了6成7
新北巿府教育局今天下午表示，10日高中職以下的學生自主防疫假人數為5864人，比起9日請自主防疫假的4399人，持續上升千餘人，主要是幼兒園請假人數就佔了67%。
市府教育局下午表示，依據最新統計，10日高中職以下（含公私立幼兒園）學生總數為40萬3646人。今天（10日）請自主防疫假人數共5864人。
由於COVID-19（2019新冠狀病毒疾病）Delta變異株病毒入侵，讓家長更戒慎恐懼。依教育局統計，9日請自主防疫假的人數為4399人，今天為5864人，請假人數增加1465人，數日來持續上升。
教育局說，在這些請假的人數中，其中以公私立幼兒園自主防疫假的人數為3901人，佔自主防疫假請假總人數近67%，請防疫假人數最多，研判與幼兒園的群聚染疫事件有關。
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