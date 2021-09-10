快訊

幼兒園是全新序列 國內三大Delta群聚案定序全不同

新北自主防疫假5864人 幼兒園佔了6成7

中央社 / 新北10日電

新北巿府教育局今天下午表示，10日高中職以下的學生自主防疫假人數為5864人，比起9日請自主防疫假的4399人，持續上升千餘人，主要是幼兒園請假人數就佔了67%。

市府教育局下午表示，依據最新統計，10日高中職以下（含公私立幼兒園）學生總數為40萬3646人。今天（10日）請自主防疫假人數共5864人。

由於COVID-19（2019新冠狀病毒疾病）Delta變異株病毒入侵，讓家長更戒慎恐懼。依教育局統計，9日請自主防疫假的人數為4399人，今天為5864人，請假人數增加1465人，數日來持續上升。

教育局說，在這些請假的人數中，其中以公私立幼兒園自主防疫假的人數為3901人，佔自主防疫假請假總人數近67%，請防疫假人數最多，研判與幼兒園的群聚染疫事件有關。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

影／2022出戰新北對決侯友宜？ 林佳龍現身回應了

活性碳口罩引清潔隊疑慮 新北：兼具醫療吸臭功能

新北庇護工場禮盒線上展售 中秋獻禮暖心送到家

新北可愛柴狗便箱 拍照上傳抽大獎

相關新聞

貓纜15年來首次換纜索 9月13日起暫停營運至12月中旬

貓空纜車即將進行營運15年來首次換纜工作，自9月13日起暫停營運，並陸續展開新纜索佈放、舊纜索回收、新纜索編接、復纜及測...

嚴防璨樹颱風 北市災害應變中心預計明天提升二級開設

中央氣象局今早發布璨樹颱風海上警報，不排除有登陸可能，北市災害防救辦公室呼籲民眾預先做好防颱準備，北市災害應變中心也預計...

新北再增6處機車退出騎樓 保障公托、托嬰中心安全

新北交通局宣布，三重、蘆洲、土城、樹林、鶯歌等6家公托和托嬰中心，9月13日起起實施機車退出騎樓措施，若有違停車輛，將通...

中秋節禁烤肉、脫口罩飲食 台中「騎樓巡查隊」勸導

台中中秋節禁止烤肉活動，違者依傳染病防治法處3千至1萬5千元。台中市民政局表示，社區、鄰里還是能舉辦中秋晚會，但要全程配...

新北文旦評鑑賽結果出爐 八里柚農黃志暐拿下雙冠王

新北市農會今天舉辦新北市110年度文旦柚評鑑比賽，由八里柚農黃志暐拿下冠軍及甜柚王兩項殊榮，其甜柚王甜度高達12.2度。...

林家花園入雲端、馬崗漁村VR環景 新北古蹟日很科技

2021全國古蹟日到來，因應疫情，新北市今年以「科技走讀」「新北奇蹟」；包括首創3D環景虛擬實境的小旅行，在家就可穿越古...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。