新北文旦評鑑賽結果出爐 八里柚農黃志暐拿下雙冠王

新北市農會今天舉辦新北市110年度文旦柚評鑑比賽，由八里柚農黃志暐拿下冠軍及甜柚王兩項殊榮，其甜柚王甜度高達12.2度。今年文旦柚生長狀況良好，陽光充足，果肉富彈性，柚香濃郁。除了香甜多汁的果肉外，柚子皮也有多種功能，可製成柚皮精油、清潔劑、洗手乳等防疫小物。

今年特等獎由黃志暐拿下，黃志暐表示，很意外自己能在高手中脫穎而出，覺得辛苦有了回報。今年除了因疫情遇到人手不足的問題，前期的乾旱對文旦柚品質沒有影響加上後期沒有受到颱風的影響，今年整體來說生長期氣候平順，日曬充足，使得甜度更高。

黃志暐說，文旦柚除了有套袋保護，減少病蟲害傷，平日會定期巡視管理果園，剪除多餘的枝條，因此果品外表完整、顏色漂亮。氣候條件佳及努力精進管理技術，才能種出冠軍柚。

除了香甜多汁的果肉外，柚子皮有多種功能，柚子皮除了能去除異味及防蟲，還可讓料理更加爽口或是製作成零食，例如糖漬柚皮。還可將洗淨過後的柚子皮浸入95%的酒精，萃取成柚皮精油，將柚皮精油加入蒸餾水及椰子油起泡劑，並加少量甘油減少對皮膚的刺激性，可製成用來洗碗、洗衣的柚皮清潔劑，有去汙功能又帶有淡淡柚香味，環保又省錢。另外，把精油加入椰子油、起泡劑，還可以製成柚子洗手乳，防疫期間須多洗手，使用柚子洗手乳溫和又具清潔功能。

新北市農業局表示，板橋農會前廣場的展售會將於9月12號結束，於展售會現場消費滿千送文旦柚5斤禮盒一箱及防疫小禮物，購買文旦柚請洽各產區農會，或直接上「小農電舖直銷站」訂購(https://www.gotobali.com.tw/)。