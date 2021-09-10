貓纜15年來首次換纜索 9月13日起暫停營運至12月中旬

貓空纜車即將進行營運15年來首次換纜工作，自9月13日起暫停營運，並陸續展開新纜索佈放、舊纜索回收、新纜索編接、復纜及測試等各項工作，若無天候影響，預計於12月中旬恢復營運。

北捷發言人楊秦恒指出，換纜期間，民眾如有前往貓空地區需求，可多利用小10、小10區、棕15及貓空左線（動物園）等公車路線。

貓空纜車於96年通車，至今已營運15年，根據原廠維修手冊及歐洲標準EN規範，纜索使用15年即須更換，因此規畫於今年進行換纜，確保系統安全；此外，營運多年來，貓纜均依照原廠建議檢修週期，進行相關設備維護，維持高妥善率的服務品質。

北捷指出，貓纜自2年前即開始著手準備換纜，除持續與原廠法國POMA公司討論工法、流程與機具外，更邀集原廠專業技師與協力廠商，多次至現場實地勘查，並遠赴香港、韓國等地汲取換纜經驗，規畫為期約100天的作業時間。為將影響降至最低，參考以往運量，於暑假過後人潮較少的9月至12月，再展開換纜工作。

貓空纜車全長4.03公里，由兩段循環纜索組成，這次預計更換的纜索長約8.5公里，總重量約90公噸，因此須架設許多大型機具，從高空卸下舊有纜索、延放新纜索並重新編接後安裝至塔柱，由於貓空山區地形崎嶇，對換纜工作亦是相當大的考驗，若無天候影響，預計於12月中旬恢復營運。