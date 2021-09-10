活性碳口罩引清潔隊疑慮 新北：兼具醫療吸臭功能
新北市配發清潔隊員的口罩引起疑慮，環保局今天表示，原就是配發兼具醫療與吸臭功能的4層活性碳口罩，去年因口罩管制才換成3層醫療口罩，如今市場回穩得以順利採購4層口罩。
新北市不少清潔隊員今天反映，Delta病毒入侵，讓奔波在外的清潔隊員更戒慎恐懼。但市府環境保護局將疫情期間配發的醫療用口罩，改配活性碳口罩，讓清潔隊員擔心無法防疫，暴露在風險中。
新北市府衛生局表示，只要是衛福部核准的醫療器材，都會有「醫療器材許可證字號」或「防疫專案核准文號」，不論是台灣製造或國外輸入產品，有這個字號就代表是「醫療用」，具有防疫效果。
市府環保局表示，一向守護清潔隊員健康，防疫物資與效能不打折。目前配發給各行政區清潔隊員的是4層活性碳口罩，有親膚層、過濾層、活性碳層及防潑水層。不僅符合醫療口罩國家標準CNS14774，具有阻隔飛沫傳染功能，還加上可吸附臭味的活性碳層，更符合清潔隊員作業特性需求。
環保局環境庶務科長鄧筱光接受中央社記者電話訪問表示，以往清潔隊員就是配發兼具醫療與吸附臭味的4層活性碳口罩，以符作業需求。去年整個口罩由國家控管，一般管道購買不到，統一由政府管道購置3層的醫療口罩配發給隊員。
鄧筱光說，如今口罩需求回穩，回歸市場機制，因此透過共同供應契約恢復購置更符合清潔隊員需求的4層活性碳口罩。或許是清潔隊員誤以為藍綠色外觀的才具有醫療口罩功能，會透過勤務教育妥適說明。
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