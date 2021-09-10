幼園群聚波及 新北3校11補習班、安親班續停課

新北市府教育局今天表示，受到幼兒園群聚染疫事件影響，今天仍有3校2149名學生預防性停課，共有13校5220人今天復課。另仍有11間補習班、安親班持續預防性停課。

教育局長張明文今天在COVID-19（2019新冠狀病毒疾病）疫情說明會表示，為有效阻斷病毒在校園傳播，被匡列居家隔離者採檢期間，就讀學校的班級、補習班及安親班需預防性停課，確認核酸檢測（PCR）陰性才能復課。

教育局說，9日有16校7369名學生預防性停課，今天已經有13校5220人復課，目前仍有3校2149名學生預防性停課。

教育局說，9日有21間補習班、安親班預防性停課，今天仍有11間補習班、安親班進行預防性停課。

教育局表示，所有規劃都按照標準作業流程，會清楚通知學生及家長相關狀況。至於請自主防疫假的學生人數，將在完整統計後公布。