淡水馬偕街陸橋明起封閉、9/17拆除　新橋明年1月完工

位在新北市淡水區馬偕街的馬偕陸橋，因為橋體老化，已多次修補，淡水區公所表示，去年經橋梁檢測專業技師評估需儘速重建，考量安全性慎重評估後決定依評估報告重新施作新橋，爭取到市府補助，將於明日（11日）起封閉、17日晚上拆除，再重新興建1座新陸橋，預計明年1月底完工。

馬偕陸橋已有40年歷史，連接圖書館淡水分館與市定古蹟多田榮吉故居，每到夕陽西下時還可拍到日落及淡水河岸美景，常有民眾前往拍照，但橋樑結構老舊，為保障用路人安全，淡水區公所決定把原橋體拆除，再搭配用路人需求，重新設計興建。