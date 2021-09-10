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淡水馬偕街陸橋明起封閉、9/17拆除　新橋明年1月完工

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
馬偕陸橋已有40年歷史，連接圖書館淡水分館與市定古蹟多田榮吉故居，每到夕陽西下時還可拍到日落及淡水河岸美景。圖／市議員陳偉杰提供
馬偕陸橋已有40年歷史，連接圖書館淡水分館與市定古蹟多田榮吉故居，每到夕陽西下時還可拍到日落及淡水河岸美景。圖／市議員陳偉杰提供

位在新北市淡水區馬偕街的馬偕陸橋，因為橋體老化，已多次修補，淡水區公所表示，去年經橋梁檢測專業技師評估需儘速重建，考量安全性慎重評估後決定依評估報告重新施作新橋，爭取到市府補助，將於明日（11日）起封閉、17日晚上拆除，再重新興建1座新陸橋，預計明年1月底完工。

馬偕陸橋已有40年歷史，連接圖書館淡水分館與市定古蹟多田榮吉故居，每到夕陽西下時還可拍到日落及淡水河岸美景，常有民眾前往拍照，但橋樑結構老舊，為保障用路人安全，淡水區公所決定把原橋體拆除，再搭配用路人需求，重新設計興建。

公所指出，新陸橋將有一座圓形的觀景台，讓原來遠眺淡水河岸風景的功能可以有更佳的發揮，兩側的階梯，也將加寬梯面、減緩坡度，讓學童、長輩可以更安全的通行，預計明日起封閉、17日晚上拆除，明年1月底完工。

新陸橋完工示意圖。圖／淡水區公所提供
新陸橋完工示意圖。圖／淡水區公所提供

淡水河

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