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新北再增6處機車退出騎樓 保障公托、托嬰中心安全

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北交通局宣布，三重、蘆洲、土城、樹林、鶯歌等6家公托和托嬰中心，9月13日起起實施機車退出騎樓措施。圖／新北交通局提供
新北交通局宣布，三重、蘆洲、土城、樹林、鶯歌等6家公托和托嬰中心，9月13日起起實施機車退出騎樓措施。圖／新北交通局提供

新北交通局宣布，三重、蘆洲、土城、樹林、鶯歌等6家公托和托嬰中心，9月13日起起實施機車退出騎樓措施，若有違停車輛，將通報警察局取締、拖吊。

6家公托和托嬰中心分別為三重區私立安貝托嬰中心及三和公共托育中心、蘆洲區私立荳點托嬰中心、土城區私立愛貝比峯廷托嬰中心、樹林區水寶貝托嬰中心、鶯歌區私立精英寶貝國際托嬰中心。

新北交通局停車營運科長許芫綺說，自2016年起陸續針對護理之家、老人長照中心、托嬰中心等避難弱勢場所納入實施機車退出騎樓重點場域，迄今已110處完成機退，公安小組巡查若發現有違規車輛，立即通報取締、拖吊。

許芫綺表示，經調查約有7成4的受訪民眾贊成實施機車退出騎樓措施，高達9成的民眾支持公托、托嬰中心、長照中心等弱勢場所實施機車退出騎樓。這對受托者及家屬接送在通行上更加安全及舒適。

交通局表示，若商家堆放椅子、路擋皆屬道路障礙，最高可罰2400元，民眾可撥打1999或110檢舉，警方將派員稽查，逕行舉發；騎樓淨空後還給民眾安全、舒適的通行空間，也提升生活品質和市容環境整潔。

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