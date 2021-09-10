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「登不登陸影響都很嚴重」 氣象局曝周末雨勢 愈晚愈大

嚴防璨樹颱風 北市災害應變中心預計明天提升二級開設

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市加強防颱，進行溝渠、排水孔清疏。圖／北市環保局提供
北市加強防颱，進行溝渠、排水孔清疏。圖／北市環保局提供

中央氣象局今早發布璨樹颱風海上警報，不排除有登陸可能，北市災害防救辦公室呼籲民眾預先做好防颱準備，北市災害應變中心也預計於明日白天提升為二級開設。

北市災害防救辦公室表示，依據中央氣象局最新預報資料顯示，11日晚上到12日璨樹颱風的中心環流及雨帶將通過台灣東北部近海，是影響北市最顯著的時段，由於璨樹颱風為2018年瑪莉亞颱風之後再次非常接近北台灣陸地的強烈颱風，屆時北市可能有顯著的風雨，但影響程度仍視颱風路徑接近情況而定。

北市災害防救辦公室也已通知各局處，完成下列防颱相關整備，包括一、全面檢視各項防救災設施及裝備機具。

二、針對路樹傾倒、招牌掉落、交通號誌等災後復原所需的各式人力、車輛、機具加強整備。

三、針對強風可能造成的停電，做好災前電力供應及搶修整備工作，並請台電接獲停電消息時，即至現場勘查並儘速恢復供電。

四、加強各抽水站、移動式抽水機及水門測試，並針對地勢低窪地區進行機具預先部署因應。

五、加強溝渠、排水孔清疏，避免堆積雜物，導致積水之情形發生。

六、加強工地地下室、堤外停車場及低窪地區老人安養機構之砂包、防水閘門、自來水儲備及預防性疏散等防災整備。

七、加強宣導民眾，提高防災警覺，做好各項防颱整備，如需沙包可至各區公所領取。

璨樹颱風 北市 氣象局

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