快訊

強颱璨樹將侵台 彭啟明指周日這些地區有機會放颱風假

不滿被糾正 北藝大舍監抽完大麻開雙門賓士撞行政大樓

17歲小媽媽女兒給男友母養 八大又沒收入社工急安置

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
女嬰在寄養家庭照顧下已長大到7.5公斤，還有2條胖嘟嘟小腿。圖／新北社會局提供
女嬰在寄養家庭照顧下已長大到7.5公斤，還有2條胖嘟嘟小腿。圖／新北社會局提供

台北某名17歲從事八大行業的小媽媽，帶著5個月大的女兒投靠住在新北的男友，女嬰由男友的母親負責照顧。新北家防中心獲報後前往關心女嬰照顧狀況，雖未受到虐待且養得白白胖胖，卻在充滿狗大便的環境成長，最後社工與小媽媽等人溝通後，達成先將女嬰安置的決定。

八大行業受到新冠肺炎疫情影響無法營業，小媽媽的生活受到嚴重影響，今年生下女兒後生父卻落跑，小媽媽又認識今年剛滿18歲的男友，女兒就交給男友的母親協助照顧。

新北家防中心獲報後轉給新泰社福中心社工黃湘淳前往關懷，小媽媽與男友一家多人住在老舊公寓內，屋內還飼養數條狗，並傳來陣陣的狗大便味道，幸好5個月大的女嬰在男友的母親照顧下，用配方奶養得白白胖胖。

新泰社福中心主任劉懿庭說，評估後小媽媽並未有照顧能力且生長環境較差，雖然獲得照顧並固定施打預防針，但考量女嬰非現任男友所生，後續也有許多照顧等議題，才決定進行安置。

社工黃湘淳指出，小媽媽因為女兒獲得照顧因此未花更多心力在扶養女兒，其男友母親對此頗有微詞，經過與小媽媽、男友母親等多方溝通後，最終以「護苗專案」先安置，再透過新北愛在家園推展協會，交由寄養家庭照顧。

愛在家園推展協會督導饒秀珍表示，該寄養家庭是今年申請加入的新戶，因膝下無子女、渴望照顧小孩，更增加照顧動力，女嬰接受照料後已長大到7.5公斤，有2條胖嘟嘟小腿，已學會翻身，讓寄養媽媽愛不釋手。

延伸閱讀

9個月大女嬰肚內竟有「寶寶」 屬寄生胎發病率百萬分之一

新黨為八大行業陳情復業 業者：轉地下才真的成為破口

八大行業有望復業？ 陳時中曝一條件「就快了」

影／八大行業停業四個月 業者：雙北開放了台中為何不行

相關新聞

新北年增百名童安置 每年約800名由政府照顧

新北社會局統計，每年新增安置的幼童約100名，平均每年約有800名幼童由政府安置、照顧。新北家防中心主任許芝綺說，安置後...

17歲小媽媽女兒給男友母養 八大又沒收入社工急安置

台北某名17歲從事八大行業的小媽媽，帶著5個月大的女兒投靠住在新北的男友，女嬰由男友的母親負責照顧。新北家防中心獲報後前...

總爺和風文化祭展日本工藝 複刻「風之電話亭」有洋蔥

台南市「總爺和風文化祭」11日開跑，表演活動因颱風延到9月18日，台南市府與台南市台日文化友好交流基金會突破疫情困境，與...

京華城以公益之名 拚再增容積

爭議已久的京華城容積案又有新發展。北市都市計畫委員會昨通過京華城智慧商辦大樓案計畫，該案容積率為560%，威京集團以公益...

內科交通塞爆 柯籲續居家上班

Delta變種病毒來勢洶洶，好不容易趨緩的疫情再起，許多民眾不敢搭大眾運輸，回歸私人運具，導致通勤時間大塞車，尤其近期內...

鶯歌工藝園區 將轉型觀光、遊憩

鶯歌陶瓷老街是新北市著名景點，一旁工藝園區較不為人知，經發局推動創新計畫，在年底前將陸續替工藝園區廠商舉辦說明會，未來輔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。