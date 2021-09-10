17歲小媽媽女兒給男友母養 八大又沒收入社工急安置

台北某名17歲從事八大行業的小媽媽，帶著5個月大的女兒投靠住在新北的男友，女嬰由男友的母親負責照顧。新北家防中心獲報後前往關心女嬰照顧狀況，雖未受到虐待且養得白白胖胖，卻在充滿狗大便的環境成長，最後社工與小媽媽等人溝通後，達成先將女嬰安置的決定。

八大行業受到新冠肺炎疫情影響無法營業，小媽媽的生活受到嚴重影響，今年生下女兒後生父卻落跑，小媽媽又認識今年剛滿18歲的男友，女兒就交給男友的母親協助照顧。

新北家防中心獲報後轉給新泰社福中心社工黃湘淳前往關懷，小媽媽與男友一家多人住在老舊公寓內，屋內還飼養數條狗，並傳來陣陣的狗大便味道，幸好5個月大的女嬰在男友的母親照顧下，用配方奶養得白白胖胖。

新泰社福中心主任劉懿庭說，評估後小媽媽並未有照顧能力且生長環境較差，雖然獲得照顧並固定施打預防針，但考量女嬰非現任男友所生，後續也有許多照顧等議題，才決定進行安置。

社工黃湘淳指出，小媽媽因為女兒獲得照顧因此未花更多心力在扶養女兒，其男友母親對此頗有微詞，經過與小媽媽、男友母親等多方溝通後，最終以「護苗專案」先安置，再透過新北愛在家園推展協會，交由寄養家庭照顧。

愛在家園推展協會督導饒秀珍表示，該寄養家庭是今年申請加入的新戶，因膝下無子女、渴望照顧小孩，更增加照顧動力，女嬰接受照料後已長大到7.5公斤，有2條胖嘟嘟小腿，已學會翻身，讓寄養媽媽愛不釋手。