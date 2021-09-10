新北年增百名童安置 每年約800名由政府照顧

新北社會局統計，每年新增安置的幼童約100名，平均每年約有800名幼童由政府安置、照顧。新北家防中心主任許芝綺說，安置後會協助原家庭調整到足以讓幼童返家；若確定無法返家時，年幼童就會出養、青年則協助培養自立生活的能力。

許芝綺表示，幼童需要安置代表家不安全、沒有穩定安全照顧，安置後「家庭重整」工作很重要，所以要協助穩定工作、正確教養知能，並建立起資源系統，像是修復家人關係，提供更多照顧資源。

許芝綺指出，現在被安置的幼童有很多身心議題，例如毒娃娃有戒斷症狀、發展遲緩症狀、過動，就必須穩定就醫，接受早療服務；若是孩子已到就學階段，也要協助適應新學校。

許芝綺說，除了孩子獲得成長外，爸媽也要提升能力，甚至找到其他家屬照顧資源，等所有條件吻合時，孩子才可能回到原生家庭。不過返家必須循序漸進，必須從監督會面探視開始，等到雙方穩定才有漸進式返家，逐漸增加返家時間。

最快幾個月、最慢可能無法返家，許芝綺表示，曾有被安置的家庭，很短時間內找到強而有力的資源，例如其他生活較富裕的家屬願意提供協助，2個月幼童就順利返家；但也有幼童4、5年無法返家，甚至根本回不去。

許芝綺表示，若原生家庭是毒品人口且多次出入監獄，這類就會停止侵權，幼童還小就啟動出養程序，從國內開始找尋，再來才是媒合國外家庭。孩子超過15歲仍無法返家，會有自立生活方案，媒合學費、生活費，找尋正當打工機會。