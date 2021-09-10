總爺和風文化祭展日本工藝 複刻「風之電話亭」有洋蔥

台南市「總爺和風文化祭」11日開跑，表演活動因颱風延到9月18日，台南市府與台南市台日文化友好交流基金會突破疫情困境，與日本東京都、福島縣、宮城縣及日本各觀光與震災機構攜手合作，連續第9年的「總爺和風文化祭」順利登場，從日本飄洋過海送來多達90多件工藝展品，黃偉哲市長邀請民眾來總爺體驗和風文化之旅，來一趟偽日本出國！

文化局長葉澤山表示，今年的工藝品特展為文化局與福島縣廳及福島縣白河市共同合作的年度展覽，日方特地飄洋過海送來多達90餘件展品，包括日本國家級傳統工藝品－會津漆器、奧會津植物編織品、苧麻織品；以及福島縣傳統工藝品－不倒翁小法師、會津繪蠟燭、須賀川繪旗幟、白河達摩、赤牛童玩、三春駒童玩等。展覽設有9個展示區，將福島縣手工編織及童玩工藝品精彩呈現於觀眾面前。

今年加入與福島交流，展場播放福島城市觀光介紹影片，另有「福島喜多方拉麵神社」的精神象徵拉麵大碗提供民眾拍照打卡紀念，將照片上傳至指定位址，還可兌換贈品！另外為紀念東日本大震災10周年，增設「隨癒．而安」展中展，記錄受災狀況、災害溫暖故事、復興後的美麗風景，其中複刻「風之電話亭」及現場設置的互動留言區塊，都是傳達台灣對日本的祝福。

黃偉哲表示，台灣因為肺炎疫情苦無疫苗，日本4度及時伸出援手贈予台灣疫苗，使國內疫情加速緩和，他要特別表達感謝，也祝福日本早日走出疫情陰霾。日本朋友可以來台南走走，一定用最熱情的待客之道款待賓客。

黃偉哲說，今年是311大地震十周年，想到台灣跟日本之間互相扶持的情誼，謝謝日本政府連續4批的疫苗幫助台灣，2020年台灣用口罩等防疫物資來支援日本，在311大地震的時候，台灣是全世界單一國家中捐助日本最多的一個國家，現在日本用疫苗支援台灣，是患難見真情。