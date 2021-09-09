9月至12月交通事故連4年逐月攀升 北市警加強執法宣導
開學了，學生自疫情後紛紛復學，北市警方透過大數據發現，近年來從9月開始，交通事故便逐月攀升，一路到12月，判斷此4個月為「交通事故高峰期」，因此推動為期2個月的「交安守護專案」，加強宣導交通安全與執法。
北市警方分析數據，發現近4年來，全台灣的交通事故都特別在9月至12月逐月攀升，且案件數年年增加；又細看台北市發現也有此現象，北市交通大隊遂自9月起執行交安守護專案。
北市警再分析「死亡交通事故」，發現行人佔比最多（52％）而機車次之（40％），行人肇因主要是「路口違規闖紅燈」，而機車則是「搶越行人穿越道」、「違反號誌管制（闖紅燈、未依號誌左右轉）」、「違規超速」。
北市警方將自9月1日起至10月31日，大力加強行人違規、搶越人行道等安全宣導，另針對機車族常見的闖紅燈、超速等違規樣態嚴格執法，也呼籲民眾共同守護交通安全。
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