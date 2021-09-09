北環段Y26開發案10月簽約 金城機廠聯開案投資額220億
繼今年3月松山線松江南京站、7月板橋線新埔站等2處土地開發案完成招商簽約，環狀線北環段Y26站開發案也將於今年10月完成簽約，3案投資金額總計達45億，北市捷運局表示，預計明年上半年推出捷運萬大線廈安站開發案，以及最大規模的金城機廠暨莒光站開發案。
捷運局指出，配合捷運系統建設推動的土地開發案總計有88處，目前已完成62處，2處正在施工中、7處已簽約設計中、1處已通知簽約，還有16處正在辦理用地取得及先期規畫作業中。
累計節省土地徵收費已逾354億元並取得開發效益償還捷運建設自償性經費逾85億元，迄今持有開發公有不動產可出租面積達10.7萬坪，長期穩定的租金收入每月近1.1億元。
捷運局表示，今年受到疫情衝擊，連帶影響廠商投資意願，但在局處持續推動下，從3月起，已陸續與保強建設、旺泰建設及忠泰長虹等投資人，完成松江南京站及新埔站等2處開發案投資契約簽訂，簽約金合計40億，投資人承諾，土地所有權人最低分配比率，較捷運局公告比率提高6％至14％。
而環狀線北環段Y26站開發案簽約金額近5億元，最優申請人將捷股有限公司承諾土地所有權人最低分配比率，競價結果也較公告比率提高12％以上。
捷運局強調，為帶動地方發展與繁榮，土地開發招商作業不會因疫情而放慢腳步，預計明年上半年再推出捷運萬大線廈安站開發案，以及最大規模的金城機廠暨莒光站開發案。
其中，基地面積近12公頃的金城機廠暨莒光站開發案，投資金額預估達220億元，捷運局也將持續建構一個公正透明、公平合理的土地開發投資環境，加速地區與景觀的改善。
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