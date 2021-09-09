猴硐礦工文史館變漂亮DIY 號召志工分4梯次手作變身

新北市瑞芳區猴硐礦工文史協會「綠化工作坊」今天開工，號召志工協助改善文史館場域，讓文史館成為更友善、安全的空間，也讓退休老礦工一手打造的優質礦業知識場域，能夠繼續推廣猴硐地方文化，永續傳承。

瑞芳猴硐幾名退休老礦工拿出每月部分老人年金，租下瑞三本礦坑口事務所舊址成立猴硐礦工文史館，並有更多人加入猴硐礦工文史協會，用他們的言語和生活傳承在地礦工文史記憶。

猴硐礦工文史館2019年成立後，藉由協會成員共同努力，每個月參訪遊客平均超過2000人次。協會說，戶外公共設施經年累月受日曬、雨淋，部分損毀，需要逐步修繕。

協會先前向觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處爭取補助，模擬重現空中三節坑道，但坑道附近參觀場域無法搭配坑道展現特色，因此又提案向新北市政府城鄉發展局爭取補助經費，號召志工一起施作，改善環境。

猴硐礦工文史協會理事長林正福、城鄉發展局股長陳盈宇和多名志工，今天一起挖土、填土、種植栽，希望以4個梯次的人力，完成遮擋坑道走道隙縫、油漆坑道支撐架、加強樓板與支柱的穩固、閒置空地植栽綠化、打造休憩桌椅等工作。