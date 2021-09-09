快訊

免抽籤！經濟部好食券「先搶先贏」 前400萬名數位綁定直接送

京華城智慧商辦大樓建案通關 可望獲840%容積

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
拆除中的京華城球體建築。圖／聯合報系資料照
拆除中的京華城球體建築。圖／聯合報系資料照

歷經多次審議，北市都市計畫委員會今通過京華城智慧商辦大樓案，該案基準容積率為560%，再加上威京集團提出的各項獎勵20%、容積轉移30%，若未來都市設計審議委員會通過後，最高可以獲得840%容積。

威京集團先前提出能在現有560%基準容積率，希望能參照都更條例的獎勵項目，包括綠建築、智慧建築與耐震標章，再爭取20%容積獎勵，但被委員質疑公益性和適法性不足，因該案為申請建照而非都市更新。

不過今天威京集團更改名目為韌性城市貢獻獎勵、智慧城市貢獻獎勵與宜居城市貢獻獎勵，希望能爭取20%容積獎勵。台北市副市長兼會議主席彭振聲在委員會中裁示，同意威京集團所提項目。

該案通過後，業界有建築師指出，原本引用都更條例項目來想取得容積獎勵，被委員發現於法不合，竟改個名目、自己發明名詞就可以通過，完全沒有法源依據，起碼都更條例中的項目都還有明文規定，現在綠建築獎勵變成韌性城市貢獻獎勵，智慧建築獎勵變成智慧城市貢獻獎勵，耐震設計標章變成宜居城市貢獻獎勵，痛批「這是什麼鬼？」

面對更改名目就讓京華城商辦通過都市設計委員會，北市議員苗博雅直言「只是把壓力丟給都市設計審議委員會」。

苗博雅表示，北市府的行政規則裁量權很大，建商若推動人本交通、綠化空間等，就會送容積獎勵，但要如何確定開發商會實現承諾？容積送出、建照通過、執照發下去後，也不可能把房子拆了。苗認為，送容積獎勵是行政處分，可以用附加條件要求建商落實，像是被罰多少伺候，就廢止當初的行政處分，要求建商用符合價值的金額買回送出去的容積。

有關公益性不足部分，北市都發局說，威京集團有提出要無償提供800平方公尺的空間給北市府，將由產發局規畫如何使用，以及認養復盛公園50年，負責管理維護規畫設計，會與公園處簽訂協議書，最後是改善吉祥路、東寧路道路和人行道鋪面，或興建公共人行陸橋，面積達1000平方公尺。

適法性部分，彭振聲解釋，威京集團是引用中央《都市計畫法》第24條來申請容積獎勵，20%也是建商自己提出的，會不會過還要由「都市設計審議委員會」決定，至於30%容積轉移，是建商從其他地方買入。

根據都委會文件，京華城開發計畫面積約 1萬6485 平方公尺，土地權屬為京華城股份有限公司信託登記予凱基銀行。這次京華城修訂計畫內容有新增容獎項目，合計不得超過基準容積20％，且依計畫或相關法令申請之容積獎勵加計容積移轉後以50％為上限。

京華城計劃改建成商辦大樓，圖為新商辦示意圖。 圖／威京集團提供
京華城計劃改建成商辦大樓，圖為新商辦示意圖。 圖／威京集團提供

綠建築 北市

延伸閱讀

戴資穎惜未奪金 苗博雅：謝謝發光發熱的台灣選手

國手搭經濟艙挨轟 苗博雅：群聚到包機行政部門失誤不斷

柯文哲拍影片力挺中天 館長爆粗口痛罵並酸「可憐哪」

雙北害全台坐牢？羅智強：雙北這麼慘因「桃園三結疫」

相關新聞

長者第二劑沒預約 柯文哲：會跟中央討名單16日造冊通知

中央15日開放長者第二劑AZ疫苗接種，今天中午第一階段截止意願登記，不過台北市有里長憂心，北市有許多長者仍有數位落差，根...

京華城智慧商辦大樓建案通關 可望獲840%容積

歷經多次審議，北市都市計畫委員會今通過京華城智慧商辦大樓案，該案基準容積率為560%，再加上威京集團提出的各項獎勵20%...

里長憂恐有長者成二劑孤兒 蔡炳坤：採預約造冊並行

中央從15日開始開放長者接種第二劑AZ疫苗，由於台北市並無造冊，也無發通知單，有里長擔心，很多長輩其實想打，但還有很多長...

中和金門新村住宅將標售 黃金地段預估競標激烈

最近想買房的民眾，注意囉！金門縣政府今天表示，將公開標售新北市中和區金門新村住宅4戶，由於金門新村的地點距離中和南勢角捷...

台北地標守護者 101觀景台保全

走進時髦摩登的信義商圈，醒目的地標台北101就在眼前。作為台灣第一高樓，台北101觀景台是國內外遊客的必訪之地。為了讓遊客能安全地享受絕佳的環視美景

鶯歌山水步道增添河畔搖椅 微風美景環繞如與世隔絕

新北近來不少網美秘境廣受好評，新北水利局表示，鶯歌山水步道的美景過去就吸引不少民眾前往，近日在河畔增設2組休閒搖椅，讓民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。