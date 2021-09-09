京華城智慧商辦大樓建案通關 可望獲840%容積

歷經多次審議，北市都市計畫委員會今通過京華城智慧商辦大樓案，該案基準容積率為560%，再加上威京集團提出的各項獎勵20%、容積轉移30%，若未來都市設計審議委員會通過後，最高可以獲得840%容積。

威京集團先前提出能在現有560%基準容積率，希望能參照都更條例的獎勵項目，包括綠建築、智慧建築與耐震標章，再爭取20%容積獎勵，但被委員質疑公益性和適法性不足，因該案為申請建照而非都市更新。

不過今天威京集團更改名目為韌性城市貢獻獎勵、智慧城市貢獻獎勵與宜居城市貢獻獎勵，希望能爭取20%容積獎勵。台北市副市長兼會議主席彭振聲在委員會中裁示，同意威京集團所提項目。

該案通過後，業界有建築師指出，原本引用都更條例項目來想取得容積獎勵，被委員發現於法不合，竟改個名目、自己發明名詞就可以通過，完全沒有法源依據，起碼都更條例中的項目都還有明文規定，現在綠建築獎勵變成韌性城市貢獻獎勵，智慧建築獎勵變成智慧城市貢獻獎勵，耐震設計標章變成宜居城市貢獻獎勵，痛批「這是什麼鬼？」

面對更改名目就讓京華城商辦通過都市設計委員會，北市議員苗博雅直言「只是把壓力丟給都市設計審議委員會」。

苗博雅表示，北市府的行政規則裁量權很大，建商若推動人本交通、綠化空間等，就會送容積獎勵，但要如何確定開發商會實現承諾？容積送出、建照通過、執照發下去後，也不可能把房子拆了。苗認為，送容積獎勵是行政處分，可以用附加條件要求建商落實，像是被罰多少伺候，就廢止當初的行政處分，要求建商用符合價值的金額買回送出去的容積。

有關公益性不足部分，北市都發局說，威京集團有提出要無償提供800平方公尺的空間給北市府，將由產發局規畫如何使用，以及認養復盛公園50年，負責管理維護規畫設計，會與公園處簽訂協議書，最後是改善吉祥路、東寧路道路和人行道鋪面，或興建公共人行陸橋，面積達1000平方公尺。

適法性部分，彭振聲解釋，威京集團是引用中央《都市計畫法》第24條來申請容積獎勵，20%也是建商自己提出的，會不會過還要由「都市設計審議委員會」決定，至於30%容積轉移，是建商從其他地方買入。