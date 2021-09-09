觀天下有線疫情送愛心便當 金龍里民好暖心

因為疫情的關係，許多人都受到到影響，所以，為了回饋地方，觀天下有線電視和金龍里辦公處合作，發送二百個愛心便當，希望讓他們感受到社會的溫暖，今(9)日第一天發放就有不少里民排隊領取，從主辦單位手中拿到熱騰騰的愛心便當，民眾好感謝。

中午時間還沒到，金龍市民活動中心外圍已經出現排隊人潮，因為，從五月中爆發本土疫情以來，包括店家及不少民眾工作都受到影響，所以，觀天下有線電視的千里傳愛一線牽愛心活動，這次是和金龍里長陳美麗合作，發送愛心便當，準備的是燒臘便當，希望在疫情期間送上暖心餐盒，暖暖民眾的心，當然，現場還是得依照防疫規定，實聯制、量體溫等等。

觀天下有線電視經理曾儒聰表示，台灣大寬頻觀天下數位有線電視秉持集團信念正向力量傳遞給鄉親民眾，很高興今天來到汐止金龍里，由觀天下贊助待用餐給需要的民眾，希望透過持續不斷的公益活動，尤其在疫情期間把正向力量給鄉親鼓勵。

金龍里長陳美麗說，疫情已經三個多月了，里辦公處跟觀天下配合，發送給受到疫情影響的民眾來領愛心餐盒，這次非常踴躍，也很謝謝觀天下大家一起來做這個愛心，讓受到疫情影響的民眾有一餐的溫飽，一個餐盒送給他們聊表心意。準備一百個愛心便當，另外，還發放一百個隔天取用的待用餐券，這一天的金龍里，愛心滿滿。

當天準備一百個愛心便當，另外，還發放一百個隔天取用的待用餐券，這一天的金龍里，愛心滿滿。