淡水文化里長發揮創意 陶板釉彩畫美化牆面

新北市淡水區新民街口的矮牆上面除了有古色古香的紅磚砌石外，還有陶板畫的作品呈現，這些是在地文化里長彭梅香的創作，希望將這原本單色調的牆面大改造，加入許多古蹟元素，還有他自己所做數十件陶板畫作品。

里長彭梅香表示，她也是一位藝術家，創作過許多油畫、雕刻和陶土，現在將自己的專長結合文化里的元素，帶到里內生活週遭，改造道路旁的小圍牆，美化牆第一面的陶板繪製原住民的船身，代表原住民平埔族駐留淡水居住的環境，接著看到多樣水果的展現，也訴說臺灣在世界之中扮演水果王國的地位。

文化里里長彭梅香利用所學專長賦予陶板砌磚，改變原有單調車水馬龍的路口，讓經過的民眾或者絡繹不絕到訪的遊客，停歇腳步特別來欣賞一系列釉彩陶板作品。讓大家轉角就可欣賞藝術，提升淡水在地的人文素養，同時讓來往的市民留下美好的記憶，打造不一樣的生活文化。