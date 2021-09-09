淡水文化里長發揮創意 陶板釉彩畫美化牆面
新北市淡水區新民街口的矮牆上面除了有古色古香的紅磚砌石外，還有陶板畫的作品呈現，這些是在地文化里長彭梅香的創作，希望將這原本單色調的牆面大改造，加入許多古蹟元素，還有他自己所做數十件陶板畫作品。
里長彭梅香表示，她也是一位藝術家，創作過許多油畫、雕刻和陶土，現在將自己的專長結合文化里的元素，帶到里內生活週遭，改造道路旁的小圍牆，美化牆第一面的陶板繪製原住民的船身，代表原住民平埔族駐留淡水居住的環境，接著看到多樣水果的展現，也訴說臺灣在世界之中扮演水果王國的地位。
文化里里長彭梅香利用所學專長賦予陶板砌磚，改變原有單調車水馬龍的路口，讓經過的民眾或者絡繹不絕到訪的遊客，停歇腳步特別來欣賞一系列釉彩陶板作品。讓大家轉角就可欣賞藝術，提升淡水在地的人文素養，同時讓來往的市民留下美好的記憶，打造不一樣的生活文化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言