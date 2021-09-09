汐止公園預定地要開闢 自行車租借站找地遷

汐止區建成路底，有一塊公園十二預定地，一直以來，地方都希望能夠開闢為公園，提供附近居民運動休閒，而針對用地上頭目前的汐止自行車租借站，今(9)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，希望能找到適合的地方遷移。

城中里長廖福賢說，在建成路底的公兒十二預定地，因為，一直希望能夠開闢，讓里民能夠多一處休閒去處，只是現在要開發的這一塊上面剛好有自行車租借站，如果能夠移開的話，公園的規劃會比較完整，那會勘討論出幾個方案，由市府水利局去決定，那地方是樂觀其成，只要租借站也在附近，公園開發也可以完成，希望是往這方面去爭取。

新北市議員張錦豪指出，目前的汐止自行車租借站，因為地方希望能夠開闢為公園綠帶，目前上面的兩個貨櫃是假日提供自行車租借的地方，希望能夠做更完善的規劃，所以，今天協調把貨櫃移置更適合的地方，也建議像是一旁的抽水站，平時沒有在使用，是不是可以規劃更親民一點，設為一個鐵馬驛站，也將租借站規劃在裡面，規劃出一個區塊成為一個市集，認為可以往這方面去考量。

張錦豪表示，今天會勘後討論出兩個方案，第一個是請水利局高灘處去規劃在抽水站裡面規劃出一個區塊做自行車租借站，第二個方案是在抽水站外面灌木群的區塊做為自行車租借站，兩個禮拜規劃方案出來，再來做細部調整。