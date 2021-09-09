快訊

多家銀行公布五倍券數位綁定加碼 最高5倍變10倍

桃園強化版二級警戒 鄭文燦：延長到9月23日

汐止公園預定地要開闢 自行車租借站找地遷

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區建成路底公園十二預定地要開闢，新北市議員張錦豪會勘汐止自行車租借站，希望能找到適合的地方遷移。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區建成路底公園十二預定地要開闢，新北市議員張錦豪會勘汐止自行車租借站，希望能找到適合的地方遷移。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區建成路底，有一塊公園十二預定地，一直以來，地方都希望能夠開闢為公園，提供附近居民運動休閒，而針對用地上頭目前的汐止自行車租借站，今(9)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，希望能找到適合的地方遷移。

城中里長廖福賢說，在建成路底的公兒十二預定地，因為，一直希望能夠開闢，讓里民能夠多一處休閒去處，只是現在要開發的這一塊上面剛好有自行車租借站，如果能夠移開的話，公園的規劃會比較完整，那會勘討論出幾個方案，由市府水利局去決定，那地方是樂觀其成，只要租借站也在附近，公園開發也可以完成，希望是往這方面去爭取。

新北市議員張錦豪指出，目前的汐止自行車租借站，因為地方希望能夠開闢為公園綠帶，目前上面的兩個貨櫃是假日提供自行車租借的地方，希望能夠做更完善的規劃，所以，今天協調把貨櫃移置更適合的地方，也建議像是一旁的抽水站，平時沒有在使用，是不是可以規劃更親民一點，設為一個鐵馬驛站，也將租借站規劃在裡面，規劃出一個區塊成為一個市集，認為可以往這方面去考量。

張錦豪表示，今天會勘後討論出兩個方案，第一個是請水利局高灘處去規劃在抽水站裡面規劃出一個區塊做自行車租借站，第二個方案是在抽水站外面灌木群的區塊做為自行車租借站，兩個禮拜規劃方案出來，再來做細部調整。

自行車 汐止

延伸閱讀

遭放捕獸夾流浪狗夾斷腿 汐止議員巡山宣誓

路面破損走路也跌倒 汐止汐萬路年底重鋪

汐止生態池大雨水漫路面 要排水引流改善

載整車來回收 汐止江北里黃金資收量爆增

相關新聞

北環段Y26開發案10月簽約 金城機廠聯開案投資額220億

繼今年3月松山線松江南京站、7月板橋線新埔站等2處土地開發案完成招商簽約，環狀線北環段Y26站開發案也將於今年10月完成...

京華城智慧商辦大樓建案通關 可望獲840%容積

歷經多次審議，北市都市計畫委員會今通過京華城智慧商辦大樓案，該案基準容積率為560%，再加上威京集團提出的各項獎勵20%...

觀天下有線疫情送愛心便當 金龍里民好暖心

因為疫情的關係，許多人都受到到影響，所以，為了回饋地方，觀天下有線電視和金龍里辦公處合作，發送二百個愛心便當，希望讓他們感受到社會的溫暖，今(9)日第一天發放就有不少里民排隊領取，從主辦單位手中拿到熱騰騰的愛心便當，民眾好感謝。

里長憂恐有長者成二劑孤兒 蔡炳坤：採預約造冊並行

中央從15日開始開放長者接種第二劑AZ疫苗，由於台北市並無造冊，也無發通知單，有里長擔心，很多長輩其實想打，但還有很多長...

長者第二劑沒預約 柯文哲：會跟中央討名單16日造冊通知

中央15日開放長者第二劑AZ疫苗接種，今天中午第一階段截止意願登記，不過台北市有里長憂心，北市有許多長者仍有數位落差，根...

中和金門新村住宅將標售 黃金地段預估競標激烈

最近想買房的民眾，注意囉！金門縣政府今天表示，將公開標售新北市中和區金門新村住宅4戶，由於金門新村的地點距離中和南勢角捷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。