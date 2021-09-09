監理站下鄉機車考照 雙溪民眾免奔波之苦

雙溪區地處偏遠，民眾一般若是要進行機車考照，必須大老遠跑到基隆監理站辦理，來回路程很遠，加上筆試和路考，往往要耗掉一天的時間，基隆監理站昨(8)日就下鄉到雙溪區進行筆試和路考以及高齡換照的服務，讓偏鄉民眾免去奔波之苦，就近就可以進行機車考照。

這次基隆監理站下鄉進行考照，也一併進行高齡長者的換照服務，同樣免去長者必須舟車勞頓到基隆換照的辛苦，此外，監理站也鼓勵考生考照前可參與駕訓班的課程，除了有補助訓練費1300元，課程也讓考生加強交通安全的觀念和防衛駕駛技術，降低交通事故的發生可能性。

雙溪區藍區長表示，為了服務偏鄉地區需要考照的民眾，免去舟車勞頓的不方便，所以此次在市場2樓舉辦筆試，以及在保民殿進行路考，感謝基隆監理站的配合，公所也配合中央的防疫指引，在座位和容留人數等各項防疫措施做妥善的安排。

基隆監理站站長賴文德表示，為了服務偏鄉的考生，所以特地到雙溪進行考照還有高齡長者的換照服務，減少偏鄉民眾特別前往基隆站往返的路程時間，另外也鼓勵民眾參加駕訓班課程，數據顯示，有參與駕訓班課程的人，違規率從11.6%降至4%多，對交通安全幫助很大。

在區公所和監理站的用心服務之下，偏鄉民眾可更便利的進行機車考照，但是考取駕照後，還是要多小心行車安全，不要違反交通規則，另外疫情有嚴峻傾向，請民眾多加注意自身防疫，共同度過疫情難關。