快訊

多家銀行公布五倍券數位綁定加碼 最高5倍變10倍

桃園強化版二級警戒 鄭文燦：延長到9月23日

監理站下鄉機車考照 雙溪民眾免奔波之苦

觀天下 / 記者李嘉文／雙溪報導
基隆監理站下鄉到雙溪區進行筆試和路考以及高齡換照的服務，讓偏鄉民眾免去奔波之苦。 圖／觀天下有線電視提供
基隆監理站下鄉到雙溪區進行筆試和路考以及高齡換照的服務，讓偏鄉民眾免去奔波之苦。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區地處偏遠，民眾一般若是要進行機車考照，必須大老遠跑到基隆監理站辦理，來回路程很遠，加上筆試和路考，往往要耗掉一天的時間，基隆監理站昨(8)日就下鄉到雙溪區進行筆試和路考以及高齡換照的服務，讓偏鄉民眾免去奔波之苦，就近就可以進行機車考照。

這次基隆監理站下鄉進行考照，也一併進行高齡長者的換照服務，同樣免去長者必須舟車勞頓到基隆換照的辛苦，此外，監理站也鼓勵考生考照前可參與駕訓班的課程，除了有補助訓練費1300元，課程也讓考生加強交通安全的觀念和防衛駕駛技術，降低交通事故的發生可能性。

雙溪區藍區長表示，為了服務偏鄉地區需要考照的民眾，免去舟車勞頓的不方便，所以此次在市場2樓舉辦筆試，以及在保民殿進行路考，感謝基隆監理站的配合，公所也配合中央的防疫指引，在座位和容留人數等各項防疫措施做妥善的安排。

基隆監理站站長賴文德表示，為了服務偏鄉的考生，所以特地到雙溪進行考照還有高齡長者的換照服務，減少偏鄉民眾特別前往基隆站往返的路程時間，另外也鼓勵民眾參加駕訓班課程，數據顯示，有參與駕訓班課程的人，違規率從11.6%降至4%多，對交通安全幫助很大。

在區公所和監理站的用心服務之下，偏鄉民眾可更便利的進行機車考照，但是考取駕照後，還是要多小心行車安全，不要違反交通規則，另外疫情有嚴峻傾向，請民眾多加注意自身防疫，共同度過疫情難關。

監理站 基隆 偏鄉

延伸閱讀

基隆監理站下鄉金山考照 大學新鮮人喜拿駕照

金山機車在地考照貼心 六成考生獲駕照很多大學新鮮人

斷橋受府院高層重視 蔡英文總統挺進高雄桃源區

金山區機車考照9月7日登場 公所貼心路考輔導

相關新聞

北環段Y26開發案10月簽約 金城機廠聯開案投資額220億

繼今年3月松山線松江南京站、7月板橋線新埔站等2處土地開發案完成招商簽約，環狀線北環段Y26站開發案也將於今年10月完成...

京華城智慧商辦大樓建案通關 可望獲840%容積

歷經多次審議，北市都市計畫委員會今通過京華城智慧商辦大樓案，該案基準容積率為560%，再加上威京集團提出的各項獎勵20%...

觀天下有線疫情送愛心便當 金龍里民好暖心

因為疫情的關係，許多人都受到到影響，所以，為了回饋地方，觀天下有線電視和金龍里辦公處合作，發送二百個愛心便當，希望讓他們感受到社會的溫暖，今(9)日第一天發放就有不少里民排隊領取，從主辦單位手中拿到熱騰騰的愛心便當，民眾好感謝。

里長憂恐有長者成二劑孤兒 蔡炳坤：採預約造冊並行

中央從15日開始開放長者接種第二劑AZ疫苗，由於台北市並無造冊，也無發通知單，有里長擔心，很多長輩其實想打，但還有很多長...

長者第二劑沒預約 柯文哲：會跟中央討名單16日造冊通知

中央15日開放長者第二劑AZ疫苗接種，今天中午第一階段截止意願登記，不過台北市有里長憂心，北市有許多長者仍有數位落差，根...

中和金門新村住宅將標售 黃金地段預估競標激烈

最近想買房的民眾，注意囉！金門縣政府今天表示，將公開標售新北市中和區金門新村住宅4戶，由於金門新村的地點距離中和南勢角捷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。