里長憂恐有長者成二劑孤兒 蔡炳坤：採預約造冊並行

中央從15日開始開放長者接種第二劑AZ疫苗，由於台北市並無造冊，也無發通知單，有里長擔心，很多長輩其實想打，但還有很多長輩不知道二劑要先透過中央系統意願登記，錯過這一批，恐要等下一波，甚至還可能發生老人沒登記，當天跑去打不到窘境，相較許多縣市老人第二劑仍造冊發通知單，台北市差太多了。甚至有數位落差、無子女幫忙預約的長者恐成二劑孤兒。

對此，台北市副市長蔡炳坤表示，台北市75歲以上長者接種疫苗的邏輯都一樣，就是「採預約造冊並行，先預約再造冊」。

新北板橋爆出幼兒園Delta群聚確診，許多長者這幾天非常關心，什麼時候可打到第二劑疫苗，目前基隆、桃園等都已宣布，縣市內長者不管先前是否有上平台登記，都將造冊發放通知單，不用預約，一定打得到。

文山區華興里長陳峙穎說，他從8月6日中央宣布65歲以上長輩第二劑可以採取雙軌制時，就疾呼希望北市府提早做好規畫，不過有許多縣市都宣布已幫長輩完成造冊，且陸續派發通知書，讓他覺得很羨慕，怎麼台北市還沒消息？

陳峙穎說，正因新北板橋爆發群聚，又是傳播力強的Delta病毒，這幾天台北市許多長輩都很擔心疫情，紛紛來問，什麼時候可打第二劑，只要幫忙查還沒預約意願的，他到今天中午都已幫忙預約，不過今天中午截止之後，若有長者來問，就只能幫忙預約到下一次，什麼時候打也不知道。

里長說，相較於其他縣市，台北市沒有造冊發通知單的機制，恐怕長者第二劑時間到了、也很想打，卻因為不知道要登記，這一輪就打不到，也因里長手上也沒有相關資料，里長想幫都幫不到。

蔡炳坤表示，台北市75歲以上長者第二劑一樣接種AZ疫苗，目前已有超過10萬名長者，已經在中央1922公費疫苗平台登記好，現在第二階段也要開始預約，明天上午十點開始，下一階段系統也開始接受預約，到9月12日中午為止。接種時間從9月15日至19日。

至於沒有預約、也沒有意願登記的長者也不用擔心，北市府等9月12日預約結束後，就會整理出名單，將沒有在唐鳳系統預約的長者，將名單花幾天時間整理，將所有長者依照接種時間、地點分配好，再透過民政系統，里鄰長、里幹事等，會在9月16日、17日這兩天，將接種通知單送到每一位長者家裡。

蔡炳坤說，北市府安排長者9月22日及23日這兩天，就近到醫院診所接種，每個區都會有大型醫院開放接種，長者沒有預約，也不用擔心。