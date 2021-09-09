長者第二劑沒預約 柯文哲：會跟中央討名單16日造冊通知

中央15日開放長者第二劑AZ疫苗接種，今天中午第一階段截止意願登記，不過台北市有里長憂心，北市有許多長者仍有數位落差，根本不知道要意願登記，恐成二劑孤兒。市長柯文哲今天宣布，北市13萬長者，目前已有超過10萬人在唐鳳系統登記，對於還沒登記、或不知道要登記的長輩，北市會跟中央討名單，看多少名額，會將名單分配到區公所造冊，里鄰長9月16日、17日兩天，會將通知單送到每一位長者家裡，9月22日及23日兩天接種。

柯文哲說，對於長者接種第二劑疫苗，有數位能力就用唐鳳系統解決，真的不行，後面還有一個造冊系統解決。副市長蔡炳坤表示，台北市75歲以上長者接種疫苗的邏輯都一樣，就是「採預約造冊並行，先預約再造冊」。

蔡炳坤表示，台北市75歲以上長者第二劑一樣接種AZ疫苗，目前已有超過10萬名長者，已經在中央1922公費疫苗平台登記好，現在第二階段也要開始預約，明天上午十點開始，下一階段系統也開始接受預約，到9月12日中午為止。

至於整個接種時間，從9月15日至19日，北市府也會火力全開，採取社區主義讓長者就近接種，包括台北市33家醫院、246家診所、12處門診中心，及花博爭艷館，共有292接種點，讓長者就近接種，就在家裡附近接種疫苗。

至於沒有預約、也沒有意願登記的長者也不用擔心，北市府等9月12日預約結束後，就會整理出名單，將沒有在唐鳳系統預約的長者，將名單花幾天時間整理，將所有長者依照接種時間、地點分配好，再透過民政系統，里鄰長、里幹事等，會在9月16日、17日這兩天，將接種通知單送到每一位長者家裡。

蔡炳坤說，北市府安排長者9月22日及23日這兩天，就近到醫院診所接種，每個區都會有大型醫院開放接種，長者沒有預約，也不用擔心。

另外，這次中央開放第八輪疫苗接種，除了75歲以上長者，也順便提醒大學生，台北市的大學生18至22歲有3萬多人表達有意願接種，預約時間也是從9月10日至9月12日，接種時間也是一樣，75歲者長接種時，也可以看到年輕人，一起在醫院接種。

另外，台北市很多養護機構包括1萬3000千多名第五類對象，包括北市衛生局、社會局掌管的機構接種，也同步造冊進行，接種時間從9月15日至9月23日。