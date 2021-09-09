中和金門新村住宅將標售 黃金地段預估競標激烈

最近想買房的民眾，注意囉！金門縣政府今天表示，將公開標售新北市中和區金門新村住宅4戶，由於金門新村的地點距離中和南勢角捷運站僅約350公尺，又位於興南商圈及興南夜市附近，堪稱是黃金地段，預料將吸引不少民眾爭相競標。

縣府表示，新北市中和區金門新村於中和區南勢角興南路一段85巷，是金門軍管時期的在台眷村改建而成。102年取得使用執照，103年安置原眷戶並依金門縣縣有財產管理自治條例第59條之3規定，優先由金門縣民抽籤承購，當時承購價為103年不動產市場行情之85折，造成7萬多縣民爭先參與抽籤之盛況。

縣府也說明，本次標售住宅4戶原作為縣府公用，現無公用需求，為活化縣有閒置資產並使其效益最大化，特別辦理公開標售。

這項標售案地點距離中和南勢角捷運站僅約350公尺，位於興南商圈及興南夜市附近，且鄰近興南國小，交通生活便利。標售案每戶均配有平面汽車及機車停車位各一席，且不受金門縣縣有財產管理自治條例第59條之3十年內不得移轉之規定，歡迎民眾踴躍參與投標。

此案公告期間自110年9月10日至110年10月12日，10月13日下午3時整開標，相關投標及房地資料及開放現場勘查時間請逕至金門縣政府網站(http://www.kinmen.gov.tw)查詢。標售一律依現況辦理點交。