快訊

璨樹颱風路徑大修！恐從宜花登陸北上 周末挾雨襲全台

800萬劑BNT疫苗確定到貨 郭台銘：大家搶很兇、要緊盯進度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中和金門新村住宅將標售 黃金地段預估競標激烈

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府今天表示，將公開標售新北市中和區金門新村住宅4戶，歡迎民眾踴躍競標。圖／縣府提供
金門縣政府今天表示，將公開標售新北市中和區金門新村住宅4戶，歡迎民眾踴躍競標。圖／縣府提供

最近想買房的民眾，注意囉！金門縣政府今天表示，將公開標售新北市中和區金門新村住宅4戶，由於金門新村的地點距離中和南勢角捷運站僅約350公尺，又位於興南商圈及興南夜市附近，堪稱是黃金地段，預料將吸引不少民眾爭相競標。

縣府表示，新北市中和區金門新村於中和區南勢角興南路一段85巷，是金門軍管時期的在台眷村改建而成。102年取得使用執照，103年安置原眷戶並依金門縣縣有財產管理自治條例第59條之3規定，優先由金門縣民抽籤承購，當時承購價為103年不動產市場行情之85折，造成7萬多縣民爭先參與抽籤之盛況。

縣府也說明，本次標售住宅4戶原作為縣府公用，現無公用需求，為活化縣有閒置資產並使其效益最大化，特別辦理公開標售。

這項標售案地點距離中和南勢角捷運站僅約350公尺，位於興南商圈及興南夜市附近，且鄰近興南國小，交通生活便利。標售案每戶均配有平面汽車及機車停車位各一席，且不受金門縣縣有財產管理自治條例第59條之3十年內不得移轉之規定，歡迎民眾踴躍參與投標。

此案公告期間自110年9月10日至110年10月12日，10月13日下午3時整開標，相關投標及房地資料及開放現場勘查時間請逕至金門縣政府網站(http://www.kinmen.gov.tw)查詢。標售一律依現況辦理點交。

金門 南勢角

延伸閱讀

金門糊紙達人翁文林辭世享壽88歲 楊鎮浯表哀悼

金門家扶搬新家 兒童館可開放借用

不受疫情影響 金門老兵召集令活動確定照常舉辦

影／新北增7例 幼兒園擴大15例感染、中和祖孫確診

相關新聞

里長憂恐有長者成二劑孤兒 蔡炳坤：採預約造冊並行

中央從15日開始開放長者接種第二劑AZ疫苗，由於台北市並無造冊，也無發通知單，有里長擔心，很多長輩其實想打，但還有很多長...

長者第二劑沒預約 柯文哲：會跟中央討名單16日造冊通知

中央15日開放長者第二劑AZ疫苗接種，今天中午第一階段截止意願登記，不過台北市有里長憂心，北市有許多長者仍有數位落差，根...

中和金門新村住宅將標售 黃金地段預估競標激烈

最近想買房的民眾，注意囉！金門縣政府今天表示，將公開標售新北市中和區金門新村住宅4戶，由於金門新村的地點距離中和南勢角捷...

台北地標守護者 101觀景台保全

走進時髦摩登的信義商圈，醒目的地標台北101就在眼前。作為台灣第一高樓，台北101觀景台是國內外遊客的必訪之地。為了讓遊客能安全地享受絕佳的環視美景

鶯歌山水步道增添河畔搖椅 微風美景環繞如與世隔絕

新北近來不少網美秘境廣受好評，新北水利局表示，鶯歌山水步道的美景過去就吸引不少民眾前往，近日在河畔增設2組休閒搖椅，讓民...

免洗餐具垃圾暴增4成 北市3處夜市自備餐具送購物金

受到疫情影響，民眾外帶多，根據台北市環保局統計，台北市從今年5月疫情升溫，全台進入三級警戒，外送、外帶成為日常後，免洗餐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。