好消息！ 新北3天篩破1萬2千人全員陰性
新北市近期因Delta變異株入侵造成人心惶惶，加上先前長榮機師案，過去3天篩檢量暴增，共篩檢1萬2338人，全部皆陰性。市長侯友宜表示，Delta變異株來勢洶洶，傳播力高出很多，民眾一定要勤洗手，公共領域消毒永遠不嫌多。
侯友宜表示，大家都關心幼兒園群聚感染案，除社區篩檢站篩檢量大增外，也已對被病毒波及的板橋某社區大樓篩檢785名住戶篩檢，住戶全員陰性。
而在台北市今天公布2例確診則是1名在該大樓的裝修工人與其妻子，跟幼兒園是否有關會再用基因定序確認。
侯友宜指出，從這次確診案經過疫調發現，確診案例在同棟大樓不同樓層，他再三提醒通風重要，通風是減低傳播力的關鍵，如果居家要封閉、觀察，一定要維持通風。
侯友宜也提醒，民眾要落實三明治洗手法，社區交誼廳等公共場域要加強消毒，每個社區大樓都要提高警覺。他強調，新北不怕篩檢數字高，鼓勵民眾多利用33處篩檢站採檢，好穩定控制疫情。
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