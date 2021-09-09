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疫情延燒 輔仁大學開學前兩周全校課程改線上教學

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
輔大外觀照。記者江婉儀／攝影
輔大外觀照。記者江婉儀／攝影

新北市接連爆發幼兒園、社區感染案，位在新莊區的輔仁大學在校網公告，依據教育部「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，開學9月20日至10月3日首2週，全校課程採遠距教學方式進行。

大專校院在9月中旬陸續開學，輔大校網公告指出，110學年度第1學期開學日業經防疫會議及行政會議決議延後一周，開學第1、2周（9月20日至10月3日）全校課程均以線上授課為原則，後續以2周為一個期程，視疫情發展與主管機關指引公告調整。

輔大學務長陳若琳表示，為了配合教育部與新北市的防疫規定，加上中秋連續假期較易有群聚與移動，因此學校和教務處啟動預防性的措施防禦採取遠距教學，開學前兩周全面採取線上授課，保護師生健康安全。

遠距教學 教育部

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