男子不戴口罩挨罰3000元 遭扣押存款秒繳清
37歲劉姓男子外出時未配戴口罩，挨罰新台幣3000元卻逾期未繳。直到移送行政執行署新北分署，劉男才請書記官以其被扣押的存款繳納罰鍰。
法務部行政執行署新北分署今天發布新聞稿表示，家住新北市新莊區的劉姓男子，5月26日上午9時6分在基隆市忠二路及孝四路口，因未遵守外出應全程佩戴口罩規定，警察勸導無效，送交基隆市衛生局裁罰新台幣3000元。
劉男經多次催繳卻仍置之不理，8月間移送行政執行署新北分署，遭扣押多家銀行存款，劉男趕緊跑到執行分署，請書記官直接收取他被扣押的存款繳納罰鍰。
劉男並向書記官表示，他外出不願佩戴口罩的原因是想「以身試毒」，確認是否真的會因此感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。
新北分署呼籲，在疫情緊繃時期，應恪遵政府之防疫規定，外出時務必全程佩戴口罩，切莫「以身試法」，更應愛惜自己之身體健康及生命安全，以免害人害己。
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