東方白鸛停棲金山 16根電桿加裝保護避免觸電

一隻世界瀕危物種東方白鸛去年因電擊不幸命喪魚塭電線桿下。今年8月，鳥友發現2隻東方白鸛常停棲新北市金山區電桿，為免憾事重演經鳥友爭取，台電在電桿加裝保護措施等。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷今天表示，去年曾參與蒐尋東方白鸛E37過程，這隻不幸命喪台灣的東方白鸛，去年由韓國人工孵育於9月8日放飛，經韓國通報是10月6日飛抵台灣，她於10月26日下午接到通知，這隻的東方白鸛E37衛星訊號一直停留原點，擔心恐有意外尋求協助。

黃蜀婷說，E37最後被發現命喪高雄彌陀的私人魚塭電線桿下，外觀初步檢傷結果，頸部有電擊灼傷，羽毛也有嚴重灼傷，嘴啄部則有破口，眼珠也有受電擊，胸腹部及翅膀共有4處灼傷傷口。

黃蜀婷表示，今年8月間，有鳥友拍攝到掛有A20腳環的東方白鸛與另一隻白鸛常停棲在金山意象筊白筍雕像旁左右兩根電線桿，回想起E37，因而想極力奔走，希望能有管道、有力量幫助「兩位東方白鸛朋友」，不再讓電擊憾事發生。

經向立法委員賴品妤說明後獲得支持，並於8月中會同台電等單位會勘，台電允諾在電桿加裝保護絕緣裝置，盼讓金山成為台電保護東方白鸛的示範區。

黃蜀婷說，台電除修剪樹木外，已在16根電桿加裝被覆瓷罩、驅鳥器、防鼠網等，用不到一個月時間，完成對東方白鸛停棲的保護措施，昨天晚上接到台電回覆非常感動，社會上有許多人願意盡力保護野生動物，只要大家串聯在一起，就能達成美好的理念。