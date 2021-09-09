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免洗餐具垃圾暴增4成 北市3處夜市自備餐具送購物金
受到疫情影響，民眾外帶多，根據台北市環保局統計，台北市從今年5月疫情升溫，全台進入三級警戒，外送、外帶成為日常後，免洗餐具垃圾量也暴增，統計北市今年5至6月，紙容器回收量為843.89公噸，較去年同期的602.86公噸，增加約4成。
為了落實源頭減量，鼓勵民眾減少使用一次性免洗餐具，台北市環保局從明天起，輪流在寧夏夜市、南機場夜市及饒河街夜市辦理「環保逛夜市，自備餐具打卡送購物金」活動，鼓勵民眾外出自備環保餐具，共同響應環保理念。
環保局表示，北市府目前擇定3處夜市舉辦「環保逛夜市，自備餐具打卡送購物金」活動，每個夜市共計辦理3場次，消費者於活動期間分別到這三個夜市消費外帶，用自備餐具盛裝食物拍照打卡，並加入指定hashtag，經現場工作人員確認無誤，且留下基本資料後，夜市活動場次全部結束後，4周內會寄送兩大超商購物金25元（7-ELEVEN、全家便利商店，2選1），每支手機號碼1場次活動限兌換5組。
環保局呼籲，隨著疫情趨緩，民眾外出飲食可自備環保餐具且購買食物不主動索取一次性餐具，從源頭減少餐具使用量，養成環保防疫新生活習慣，愛護環境及保護自身健康。
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